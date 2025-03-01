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Френсис Форд Коппола получил «Золотую малину» за «Мегалополис»

Режиссер заявил, что считает честью быть номинированным на эту премию
Кадр из фильма «Мегалополис»
Кадр из фильма «Мегалополис»

Американский режиссер Френсис Форд Коппола получил кинематографическую антипремию «Золотая малина». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Фильм «Мегалополис» был представлен в премии в шести номинациях и получил две статуэтки — за худшую режиссуру и за худшего актера второго плана (Джон Войт). Лидером антинаграды стал супергеройский триллер «Мадам Паутина».

Сам 85-летний Коппола обрадовался «победе» в соцсети. Он обратился к своим подписчикам с заверениями, что в восторге от «Золотой малины» и считает честью быть номинированным на нее, когда «лишь немногие осмеливаются идти против превалирующих тенденций современного кинопроизводства».

Коппола сокрушается, что искусство сейчас оценивается так же, как соревнования по рестлингу, и заявляет, что выбрал «не следовать трусливым правилам индустрии» и смело идет на риск.

По мнению режиссера, снимающиеся в настоящее время фильмы не будут актуальны через полстолетия, а кассовые сборы вообще ничего не значат.

Научно-фантастический эпик Фрэнсиса Форда Копполы, над которым автор «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» работал несколько десятилетий, вышел в российский прокат в январе 2025 года. 

В центре сюжета — гениальный архитектор Цезарь Катилина (Адам Драйвер), мечтающий превратить находящийся в упадке мегаполис Нью-Рим в утопический город будущего. Его противником в этом вопросе становится действующий мэр Франклин Цицерон (Джанкарло Эспозито). Ситуация обостряется, когда возлюбленной и музой Каталины становится цицероновская дочь Юлия (Натали Эммануэль).