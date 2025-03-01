Френсис Форд Коппола получил «Золотую малину» за «Мегалополис»

Сам 85-летний Коппола обрадовался «победе» в соцсети. Он обратился к своим подписчикам с заверениями, что в восторге от «Золотой малины» и считает честью быть номинированным на нее, когда «лишь немногие осмеливаются идти против превалирующих тенденций современного кинопроизводства».