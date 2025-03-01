Анджелина Джоли отказалась от отношений после развода с Питтом

Актриса Анджелина Джоли перестала доверять мужчинам после развода с Питтом. Об этом сообщает US Magazine.
«Ей тяжело доверять мужчинам после того, что она пережила с Брэдом. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — сообщил инсайдер издания.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта есть шестеро наследников: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Пара развелась в 2024 году.
В 2008 году Анджелина Джоли и Брэд Питт продали первые фото своих близнецов Нокса и Вивьен журналу People. Знаменитости получили за снимки $14 миллионов, которые направили в свой благотворительный фонд помощи детям «Jolie-Pitt Foundation». Позднее актриса объяснила, зачем продала фото своих детей.