Анджелина Джоли отказалась от отношений после развода с Питтом

«Ей тяжело доверять мужчинам после того, что она пережила с Брэдом. Она не думает, что когда-либо оправится от травмы, связанной с отношениями с Брэдом. Анджелина чувствует себя полноценной, она довольна своими детьми и жизнью», — сообщил инсайдер издания.