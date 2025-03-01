В России снимут первый киберсериал об искусственном интеллекте

«Сериал у нас предполагает четыре серии, и рассказывать он будет полностью всю историю создания технологии искусственного интеллекта: от самого ее зарождения до сегодняшнего времени. [В сериале будет] очень много ученых, цифровых технологий. Мы планируем, что сериал у нас будет охватывать не только Россию, но и страны БРИКС, такие как Китай, Индия, Бразилия и Африка (ЮАР — прим. ред.)», — сказал собеседник агентства.