Звезда «Очень странных дел» повторила образ Памелы Андерсон

Ранее 21-летнюю звезду раскритиковали за образ не по возрасту. Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат» в облегающем золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Однако поклонники не оценили изменившийся облик актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.