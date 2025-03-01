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Звезда «Очень странных дел» повторила образ Памелы Андерсон

Актриса Милли Бобби Браун снялась в золотом платье-рубашке
Милли Бобби Браун, фото: соцсети
Милли Бобби Браун, фото: соцсети

Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун повторила образ Памелы Андерсон. Снимками она поделилась в соцсети.

Актриса позировала в золотом шелковом платье с глубоким декольте и ремнем с крупной пряжкой. Волосы она уложила в пучок и макияж с шоколадной помадой.

Ранее 21-летнюю звезду раскритиковали за образ не по возрасту. Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат» в облегающем золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Однако поклонники не оценили изменившийся облик актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.