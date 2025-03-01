Звезда «Очень странных дел» повторила образ Памелы Андерсон

Звезда «Очень странных дел», актриса Милли Бобби Браун повторила образ Памелы Андерсон. Снимками она поделилась в соцсети.
Актриса позировала в золотом шелковом платье с глубоким декольте и ремнем с крупной пряжкой. Волосы она уложила в пучок и макияж с шоколадной помадой.
Ранее 21-летнюю звезду раскритиковали за образ не по возрасту. Милли Бобби Браун появилась на премьере фильма «Электрический штат» в облегающем золотом платье, расшитом бисером, и накидке. Однако поклонники не оценили изменившийся облик актрисы и заявили, что она выглядит не по возрасту.