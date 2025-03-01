Актриса Алина Покровская отметит 85-летие

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алина Покровская, которой исполняется 85 лет, проведет юбилейный вечер на сцене Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), где служит более 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.
«Народной артистке РСФСР Алине Станиславовне Покровской исполняется 85 лет. В честь этой даты 1 марта на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии состоится ее юбилейный вечер “Признание в любви”, в программе которого прозвучат поздравления от друзей и партнеров по сцене — народного артиста России Валерия Баринова, заслуженных артистов России Сергея Колесникова и Анны Большовой и многих других», — рассказали в пресс-службе.
Об актрисе
Покровская родилась 29 февраля 1940 года в Сталино (ныне Донецк). По окончании Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1962 году была принята в труппу Центрального академического театра Советской армии (ныне ЦАТРА). На этой сцене Покровская исполнила более 50 главных ролей в спектаклях Андрея Попова, Бориса Львова-Анохина, Леонида Хейфеца, Александра Бурдонского, Юрия Еремина.
Сегодня Покровская занята в четырех постановках: «Дом под снос», «Баба голубиная», «Одноклассники» и «Ретро».
Одной из наиболее известных работ в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового «Офицеры» (1971 год).