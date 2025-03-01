Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Алина Покровская отметит 85-летие

На сцене Театра армии состоится юбилейный вечер «Признание в любви»
Алина Покровская в фильме «Офицеры»
Алина Покровская в фильме «Офицеры»

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Алина Покровская, которой исполняется 85 лет, проведет юбилейный вечер на сцене Центрального академического театра Российской армии (ЦАТРА), где служит более 60 лет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

«Народной артистке РСФСР Алине Станиславовне Покровской исполняется 85 лет. В честь этой даты 1 марта на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии состоится ее юбилейный вечер “Признание в любви”, в программе которого прозвучат поздравления от друзей и партнеров по сцене — народного артиста России Валерия Баринова, заслуженных артистов России Сергея Колесникова и Анны Большовой и многих других», — рассказали в пресс-службе.

Об актрисе

Покровская родилась 29 февраля 1940 года в Сталино (ныне Донецк). По окончании Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина в 1962 году была принята в труппу Центрального академического театра Советской армии (ныне ЦАТРА). На этой сцене Покровская исполнила более 50 главных ролей в спектаклях Андрея Попова, Бориса Львова-Анохина, Леонида Хейфеца, Александра Бурдонского, Юрия Еремина.

Сегодня Покровская занята в четырех постановках: «Дом под снос», «Баба голубиная», «Одноклассники» и «Ретро».

Одной из наиболее известных работ в кино стала роль Любы Трофимовой в фильме Владимира Рогового «Офицеры» (1971 год).