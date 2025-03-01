Актриса Алина Покровская отметит 85-летие

«Народной артистке РСФСР Алине Станиславовне Покровской исполняется 85 лет. В честь этой даты 1 марта на Большой сцене Центрального академического театра Российской армии состоится ее юбилейный вечер “Признание в любви”, в программе которого прозвучат поздравления от друзей и партнеров по сцене — народного артиста России Валерия Баринова, заслуженных артистов России Сергея Колесникова и Анны Большовой и многих других», — рассказали в пресс-службе.