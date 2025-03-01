Фильм «Эмилия Перес» признали лучшей картиной на 50-й кинопремии «Сезар»

Главным соперником «Эмилии Перез» за звание самой титулованной картины этого года на киносмотре стала драма «История Сулеймана» (L'Histoire de Souleymane, 2024) французского режиссера Бориса Ложкина, собравшая четыре золотых статуэтки. Одну из них получила Нина Мерисс как лучшая актриса второго плана, тогда как сыгравший главную роль молодого гвинейского мигранта Абу Сангаре был удостоен звания самого многообещающего актера. Также кинокритики отметили работу Ложкина за лучший оригинальный сценарий и за монтаж.