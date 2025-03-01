Житинкин рассказал о последних годах жизни Риммы Марковой

Народный артист России Андрей Житинкин рассказал изданию NEWS.ru о последних годах жизни актрисы Риммы Марковой, которой не стало 3 марта 2015 года.
Актриса театра и кино Римма Маркова боролась с онкологическим заболеванием с 2000-х годов. По словам Житинкина, звезда фильма «Бабье царство» мужественно приняла свой диагноз, и даже в последние годы она много шутила и встречалась с поклонниками.
«Я поражался ее мужеству, она появлялась на публике, шутила, встречалась со зрителями. Она не просила за это денег, потому что для нее это было важно», — поделился актер.
Житинкин также назвал Маркову недооцененной актрисой, поскольку она мало снималась в кино под конец жизни. Артист посетовал, что специально для Марковой не придумали фильм, как это было с драмой «Родня», созданной специально для актрисы Нонны Мордюковой.
Накануне стало известно, что в честь столетия со дня рождения Риммы Марковой телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с ее участием. Он начнется с показа комедии «Нейлон 100%», а завершится фильмом «Бабье царство».