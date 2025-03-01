Еще один триллер с Юрой Борисовым в главной роли выполнен в стилистике нуарного автомобильного экшена. Ночной таксист Саша уже отлично изучил человеческую натуру: он способен без труда вычислить изменщика, маменького сынка и экскортницу. Как раз последняя, Лиза (Анастасия Талызина), и вовлечет его в круговорот опасных приключений. Разъезжая по разным адресам своей пассажирки, герою «Кентавра» предстоит оказаться в самом пекле криминальных разборок.