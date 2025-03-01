После триумфального успеха «Аноры» имя Юры Борисова у многих прочно ассоциируется именно с этим фильмом. В нашем обзоре — целый ряд достойных картин и сериалов, которые вышли до раскрученной «Аноры» и сформировали актерский стиль Борисова.
«Мама, я дома!», Женя
Драма Владимира Битокова «Мама, я дома!» берет за основу извечный сюжет — отцы и дети. Отчаявшаяся дождаться сына из Сирии Тоня (Ксения Раппопорт) внезапно встречает на пороге своего дома самозванца. Сюжет фильма напоминает притчу: блудный лже-сын постепенно становится настоящим, сближаясь с главной героиней.
Во время просмотра сложно не провести параллели с пьесой Александра Вампилова «Старший сын», экранизированной Виталием Мельниковым, где ложный сын (Николай Караченцов) по ходу повествования прикипает душой к неродному отцу (Евгению Леонову). В обоих фильмах душевная связь между людьми никак не обусловлена родством физическим.
«Подельники», Петр
В фильме «Подельники» Юра Борисов играет в ансамбле с Павлом Деревянко, Лизой Янковской и Ярославом Могильниковым. Коми-пермяцкий Джон Уик, физрук Петр в исполнении Юры, помогает отмстить за убийство отца своему ученику. Драма о кровной мести в аутентичных декорациях русской глубинки разыгрывается по шаблону «Преступления и наказания». Положение усугубляется тем, что страшный мститель — 10-летний мальчик, а его обидчик — местный шаман Витя Людоед.
Учитель физкультуры в исполнении Борисова — единственный, кто принимает участие в судьбе «униженного и оскорбленного», и, подобно Джону Уику, готовится отомстить за честь несчастной жертвы.
«Отчий берег», Степан Морозов
Сериал «Отчий берег» построен по принципу эпоса по типу романа «Война и мир». В центре событий — история одной уральской семьи в жерле исторических событий. Киноповествование охватывает довоенное, период Великой Отечественной и послевоенное время. История обычных людей, двух братьев и двух сестер Морозовых, на фоне войны лишена глянцевого лоска: семье предстоит разобраться в собственных тайнах и страстях, познать настоящую любовь и пережить страшное горе. Сериал получил специальный приз жюри Международного фестиваля детективных фильмов DetectiveFEST.
«Эпидемия 2», Женя
Второй сезон сериала, переведенного на 12 языков и отмеченного похвалой мастера ужасов Стивена Кинга, пользуется невероятной популярностью как в России, так и за рубежом. Если сценарий к первому сезону «Эпидемии» был написан по роману «Вонгозеро» писательницы Яны Вагнер, то второй сезон сериал был отснят по оригинальному сценарию.
Основной актерский состав фантастической драмы не поменялся, однако в новом сезоне появились новые персонажи. Так, в «Эпидемии 2» возник беглый военный по имени Женя, роль которого сыграл Юра Борисов. Сериал про неизвестный вирус все так же наполнен параллелями с современностью и не устает пугать зрителей неожиданными поворотами, показывая весь спектр человеческих эмоций в состоянии опасности.
«Кентавр», Саша
Еще один триллер с Юрой Борисовым в главной роли выполнен в стилистике нуарного автомобильного экшена. Ночной таксист Саша уже отлично изучил человеческую натуру: он способен без труда вычислить изменщика, маменького сынка и экскортницу. Как раз последняя, Лиза (Анастасия Талызина), и вовлечет его в круговорот опасных приключений. Разъезжая по разным адресам своей пассажирки, герою «Кентавра» предстоит оказаться в самом пекле криминальных разборок.
Как и в «Эпидемии», Борисов играет современного Вергилия, проводника по Чистилищу, или Харона, пересевшего с лодки на желтый седан.
«Год рождения», Сопля
В трагикомедии Михаил Местецкого «Год рождения» Борисов исполнил роль фронтмена панк-группы «Яичный свет» по кличке Сопля. Юра целиком и полностью вошел в образ и даже спел хит несуществующего коллектива «Алле, Марина!», ставший саундтреком к романтической кинофантазии.
Примечательно, что Борисов уже был утвержден на роль панка, когда параллельно проводился кастинг на вокалиста, который споет для фильма. Съемочная команда отсмотрела сотни кандидатов к моменту, когда Юра предложил себя. По рассказам создателей картины, он буквально снес мощью своего хриплого, дикого исполнения всех присутствующих.