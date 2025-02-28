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Экс-жена Болдуина Бейсингер рассказала об отношении к нему после трагедии на съемках

Актриса Ким Бейсингер заявила, что сохранила прекрасные отношения с Болдуином
Ким Бейсингер
Ким БейсингерИсточник: Rex / Fotodom.ru

Актриса Ким Бейсингер призналась, что находится в прекрасных отношениях с экс-супругом Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины». Об этом она сообщила в интервью изданию Variety.

«Я с большим уважением отношусь к его нынешнему положению и его семье. Знаете, мы не проводим Рождество и другие праздники вместе, не так часто видимся, но мы разговариваем», — поделилась звезда фильма «Секреты Лос-Анджелеса».

По словам знаменитости, она часто созванивается с бывшим мужем. Актриса охарактеризовала их отношения с Болдуином как «сердечные и во многом любящие».

«У нас общая дочь, и я не желаю ему ничего, кроме всего хорошего. Он через многое прошел в последнее время», — пояснила артистка.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса. Спасти Хатчинс не удалось.

Против артиста возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Актер говорил, что после этого у него развилось психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что Алек Болдуин повздорил с комиком в костюме Дональда Трампа.