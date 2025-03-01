Сериалы и шоу VK получили награды на фестивале Original+

27 февраля в Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых платформ Original+. За три дня гости смотра увидели премьерные эпизоды девяти художественных сериалов и семи развлекательных шоу, а оценивали работы два состава жюри — профессионалы киноиндустрии и представители СМИ.
Проекты компании VK получили на фестивале Original+ сразу несколько наград. Молодежный веб-сериал Сени Бардаша «Октагон» удостоился награды в номинации «Оригинальная музыка».
Лучшим шоу по мнению индустриального жюри стало первое реалити о писателях «Новое слово», а жюри СМИ вручило приз в аналогичной категории подростковому ток-шоу «ЛПшки», в котором кумиры поколения зумеров обсуждают проблемы, не понятные взрослым.
Кроме того, ток-шоу Одноклассников «ОК на связи!» было отмечено специальным дипломом «За верность себе и зрителю», а его ведущий Константин Анисимов получил награду за лучшую нано-презентацию.