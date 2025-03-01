Путь Зака Снайдера в кино начался с музыкальных клипов. Вдохновленный «Звездными войнами» Снайдер пришел в индустрию с четким пониманием — повествование строится на сильном визуальном образе, и иногда картинка важнее самой истории. Стиль режиссера легко узнаваем: мифологические мотивы, грандиозные сражения, бесконечные отсылки и интерпретации. Саундтреки же к его фильмам напоминают плейлист избранных хитов последнего 50-летия. Расскажем о самых значимых картинах Зака Снайдера.
1. «300 спартанцев»
Бывший рекламщик и клипмейкер дебютировал в полнометражном кино в 2004 году с ремейком хоррора «Рассвет мертвецов». Второй фильм Снайдера, вышедший в 2006-м, стал настоящим прорывом, при бюджете в 65 миллионов долларов заработав в прокате 456 миллионов. Значимым он стал и для Джерарда Батлера, исполнившего роль спартанского царя Леонидаса.
Сценарий фильма практически дословно воспроизводит комикс Фрэнка Миллера «300», где спартанцы предстают в образе супергероев. Зак настоял на предельной жесткости в реконструированных сражениях — Батлер даже вспоминал, что на съемках ежедневно кто-то попадал в больницу.
Визуальный стиль «300 спартанцев» основан на насыщенных черных и бронзовых оттенках и создает ощущение ожившего комикса. Примечательно, что такая манера родилась в результате экспериментов с цветокоррекцией — нужно было добиться эффекта нарисованного изображения. И, конечно же, зрители сразу заметили любовь постановщика к замедленной съемке, что только усиливало эффект от батальных сцен.
2. «Хранители»
На волне успеха Зак Снайдер получил полную творческую свободу и взялся за экранизацию культового комикса Алана Мура и Дэйва Гиббонса. Фильм выполнен в жанре деконструкции, предвосхитив его рассвет.
Сюжет «Хранителей» погружает зрителя в альтернативный мир, где напряженность между СССР и США достигла предела. В центре событий — группа бывших супергероев, расследующих заговор против них. Сложная структура, многочисленные персонажи, спорные образы и нелинейное повествование ставили под сомнение возможность экранизации комикса, но Снайдер принял вызов.
«Хранители» стали одним из самых дорогостоящих фильмов с рейтингом R. Несмотря на мощную визуальную составляющую и глубокую философию, картина провалилась в прокате, но осталась в истории кино. Главной достопримечательностью экранизации можно назвать открывающую сцену продолжительностью три минуты. В ней в сопровождении баллады Боба Дилана Снайдеру удается показать всю предысторию вымышленного мира.
3. «Запрещенный прием»
Девушка по прозвищу Куколка (Эмили Браунинг) попадает в психиатрическую больнице, где ей грозит лоботомия. Повествование быстро переносится в воображаемый мир, где вместе с командой супергероинь она разрабатывает план побега. У них есть пять дней, чтобы обрести свободу.
«Запрещенный прием» — это первый фильм Зака Снайдера, снятый по оригинальному сценарию. В нем легко узнается стиль художника: гиперболизированные боевые сцены, визуальный размах и тонкая грань между реальностью и фантазией.
Саундтрек стал еще одной сильной стороной боевика. В нем звучат Queen и Бьорк, а Эмили Браунинг исполняет собственный вариант Sweet Dreams дуэта Roxette. Несмотря на смешение жанров и фишки в виде гигантских самураев, вооруженных пулеметами, публика приняла «Запрещенный прием» не столь восторженно.
4. «Человек из стали»
Журналист Кларк Кент (Генри Кавилл), выросший в приемной семье, наделен невероятной силой. Когда-то давно его отправили на Землю с погибающей планеты Криптон. Чтобы спасти человечество, Кларк превращается в Супермена.
Заку Снайдеру доверили перезапуск истории о легендарном герое, и он сделал это в своем стиле. Постановщик «Человека из стали» сосредоточился не только на могуществе спасителя, но и на внутренних его терзаниях, ведь, несмотря на способности, Кларк — тоже человек. Супермен предстает как мессия, и режиссер проводит параллели с образом Иисуса Христа.
Фильм заложил фундамент для киновселенной DC. Однако картина вышла после успеха «Мстителей», и зрители ожидали от создателей «Человека из стали» такого же подхода к супергероике. Несмотря на хорошие кассовые сборы, работа не оправдала ожиданий студии, что повлияло на дальнейшую судьбу вселенной.
5. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости»
После разрушительного нападения криптонцев мир впервые узнает о существовании могущественного Супермена. Однако Темный рыцарь (Бен Аффлек) видит в нем неконтролируемую угрозу для человечества. Человек из стали, в свою очередь, осуждает жестокие методы Бэтмена. Взаимная неприязнь титанов приводит к столкновению.
Изначально DC планировала снять продолжение сольника о Бэтмене, но, следуя примеру Marvel, решила ускорить расширение киновселенной, что привело к провалу. Положение усугубили многочисленные досъемки и переносы даты релиза. В результате критики разгромили картину, номинировав ее на восемь «Золотых малин», включая единственную в карьере Зака Снайдера номинацию за худшую режиссуру.
Тем не менее «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» впечатляет эпическим размахом, мрачной атмосферой и символизмом. Одна из самых драматичных сцен картина — суд над Суперменом, которая переосмысливает роль супергероев.
6. «Лига справедливости Зака Снайдера»
После смерти Супермена мир оказался на грани уничтожения. Брюс Уэйн и Диана Принс (Галь Гадот) собирают команду супергероев, чтобы противостоять новой угрозе. Прежде чем стать Лигой справедливости, каждому из них предстоит справиться с внутренними демонами.
История создания фильма «Лига справедливости Зака Снайдера» оказалась не менее драматичной, чем сюжет. Первоначальная версия боевика вышла в 2017 году. После трагической смерти дочери и конфликта с продюсерами режиссер покинул проект, а студия передала фильм Джоссу Уидону, который изменил тон картины, добавив комедию, и сократил хронометраж.
Поклонники развернули масштабную кампанию, требуя вернуть оригинал. К ним присоединились актеры — Галь Гадот, Рэй Фишер и Бен Аффлек. Студия сдалась, провела досъемки, и в 2021 году на экраны вышла четырехчасовая «Лига справедливости». Она оказалась глубже, атмосфернее и мрачнее версии Уидона. Зак вернул ленте масштабность, слоумо и клиповую эстетику.