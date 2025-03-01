Заку Снайдеру доверили перезапуск истории о легендарном герое, и он сделал это в своем стиле. Постановщик «Человека из стали» сосредоточился не только на могуществе спасителя, но и на внутренних его терзаниях, ведь, несмотря на способности, Кларк — тоже человек. Супермен предстает как мессия, и режиссер проводит параллели с образом Иисуса Христа.