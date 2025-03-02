Поначалу герои не ладят, однако затем между ними разгорается роман. Джеймс даже сбегает с любимой в Венецию, решив уйти в отставку, но сталкивается с предательством с ее стороны. Веспер похищает правительственные деньги, позже террористы берут ее в заложницы. Бонд пытается ее спасти, но безуспешно. В финале становится ясно, что девушка обещала преступникам деньги в обмен на жизнь Бонда, понимая, что самой ей несдобровать. В ходе боевика она дважды спасает агента 007, второй раз — ценой собственной жизни. Джеймс Бонд тяжело переживает утрату.