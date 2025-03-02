«Девушка Бонда» — устойчивое выражение, обозначающее сногсшибательную сексапильную красотку. Заполучить роль подруги или напарницы агента 007 — мечта каждой молодой актрисы. Да что там говорить, даже британская королева Елизавета II не удержалась от соблазна «сняться» в бондиане: вместе с Дэниэлом Крэйгом она сыграла в ролике, показанном на открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. И получила почетную премию BAFTA за «наиболее незабываемый образ девушки Джеймса Бонда».
Говоря серьезно, роль в прославленной киносаге для любой актрисы — гарантия мировой славы и получения статуса секс-символа. Так было всегда. Не стали исключением и пять последних фильма бондианы, в которых агента 007 сыграл Дэниэл Крэйг. При этом «самый некрасивый Бонд» собрал впечатляющую «коллекцию» замечательных красавиц. Бонд Дэниэла Крэйга, в отличие от своих предшественников, не холодный соблазнитель и сексист, а человек, способный по-настоящему влюбиться и искренне горевать, потеряв любимую. Может, поэтому он так привлекателен. Вспомним самые яркие романы последнего Бонда.
Веспер Линд — Ева Грин («Казино Рояль», 2006)
В фильме «Казино Рояль» Бонд борется с финансистами, спонсирующими международный терроризм. Чтобы пресечь их деятельность, он с круглой суммой отправляется на большой покерный турнир. Напарницей, контролирующей вверенные ему миллионы, становится сотрудница федерального казначейства Веспер Линд (Ева Грин). Она умна, самодостаточна и при этом чертовски соблазнительна — настоящая роковая женщина.
Поначалу герои не ладят, однако затем между ними разгорается роман. Джеймс даже сбегает с любимой в Венецию, решив уйти в отставку, но сталкивается с предательством с ее стороны. Веспер похищает правительственные деньги, позже террористы берут ее в заложницы. Бонд пытается ее спасти, но безуспешно. В финале становится ясно, что девушка обещала преступникам деньги в обмен на жизнь Бонда, понимая, что самой ей несдобровать. В ходе боевика она дважды спасает агента 007, второй раз — ценой собственной жизни. Джеймс Бонд тяжело переживает утрату.
К моменту съемок французская актриса и модель Ева Грин уже имела опыт совместной работы с такими выдающимися режиссерами, как Бернардо Бертолуччи («Мечтатели») и Ридли Скотт («Царство небесное»). Грин называют одной из любимых актрис Тима Бертона, она снялась в его фильмах «Мрачные тени», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Дамбо».
Камилла Монтес — Ольга Куриленко («Квант милосердия», 2008)
Действие 22-й картины из серии фильмов о Джеймсе Бонде разворачивается в Боливии, где на сей раз 007 спасает человечество. Камилла Монтес — бывший агент боливийской разведки, вставшая на путь мщения. Находчивая, отважная, готовая к самопожертвованию девушка становится достойной спутницей супершпиона на протяжении всего фильма. При этом Куриленко называют «самой целомудренной девушкой Бонда». Несмотря на большое количество экранного времени, проведенного вместе, постельных сцен у партнеров нет.
Для Ольги Куриленко роль в «Кванте милосердия» стала настоящим счастливым билетом, который она вытянула, обойдя четыре сотни конкуренток. Говорят, на финальных кастингах сам Крэйг посодействовал тому, чтобы именно Куриленко стала его «спутницей».
После выхода «Кванта милосердия» на Ольгу, чья карьера началась с подиумов, посыпались предложения. Она снялась в боевиках, комедиях, исторических драмах, а ее партнерами по съемочной площадке были Пирс Броснан и Рассел Кроу. Но все-таки роль в бондиане является одной из самых заметных. Кстати, Ольга Куриленко — единственная актриса из бывшего СССР, сыгравшая девушку Бонда.
Северин — Беренис Марло («007: Координаты “Скайфолл”», 2012)
В фильме «007: Координаты "Скайфолл"» нападению подвергается сама Ми-6, и секретный агент Ее Величества делает все, чтобы ликвидировать угрозу. На своем рискованном пути он сталкивается с приспешницей главного злодея обворожительной Северин и отправляется вместе с ней в логово преступников. Далее следует роскошное путешествие на шикарной яхте красотки, эффектная эротическая сцена в душе и прочие атрибуты классической бондианы. Увы, по прибытии на остров соблазнительная авантюристка погибает.
Француженка Беренис Марло тоже шагнула на съемочную площадку с подиума. В интервью она говорила, что никогда не мечтала перевоплотиться в девушку Бонда, а хотела сыграть злодея-мужчину, противостоящего агенту 007. Но судьба распорядилась иначе. Съемки в бондиане прославили модель, ей стал чаще предлагать роли в кино.
Люсия Скиарра — Моника Беллуччи («007: СПЕКТР», 2015)
Короткий, жгучий роман с вдовой террориста Люсией Скиарра происходит у Бонда в начале фильма «007: СПЕКТР». Бонд убивает главу террористической ячейки Марко Скиарра и, по заданию М, приходит на его похороны. Там он знакомится с вдовой преступника прекрасной Люсией и предотвращает покушение на нее. Любовная сцена, развернувшаяся в логове мафии, рождает ощущение опасности, которая только обостряет чувственность.
Одна из величайших красавиц в истории мирового кино Моника Беллуччи в интервью иронично заметила, что назвать ее девушкой Бонда нельзя, а вот женщиной — вполне. На момент съемок итальянской диве был 51 год, Дэниэлу Крэйгу — 47. Так что звание самой опытной пассии суперагента вполне заслуженно.
Начав в модельном бизнесе, Моника Беллуччи прошла блистательный путь в кино, снималась в Европе и Голливуде. Работала с выдающимися режиссерами: Дино Ризи, Френсисом Фордом Копполой, Бертраном Блие и другими. Беллуччи — обладательница многих престижный профессиональных наград.
Мадлен Суонн — Леа Сейду («007: СПЕКТР», 2015; «Не время умирать», 2021)
В некоторых частях бондианы у шпиона возникают романы не с одной, а с несколькими красавицами. Вот и в боевике «007: СПЕКТР» после страстных отношений с Люсией Скиарра агент-сердцеед проникается чувством к психологу Мадлен Суонн. Она больше соответствует стереотипу о «девушке Бонда»: молодая длинноногая блондинка с соблазнительными формами. Впрочем, от некоторых других пассий спецагента ее отличает высокий интеллект.
В 24-м фильме серии именно Мадлен помогает ему раскрыть название тайной организации «Спектр». Прошлое девушки окружено загадками, а, как известно, ничто не делает женщину такой привлекательной, как ее тайны, так что Бонда можно понять.
Отношения между Мадлен и Джеймсом продолжили развиваться в картине «Не время умирать», причем самым драматическим образом. В последнем на данный момент фильме бондианы шпион борется против разработчиков суперсовременного биологического оружия. Чтобы сохранить любимой жизнь, Джеймс должен отказаться от общения с ней, а также с дочерью Матильдой, которую родила ему Мадлен.
Соглашаясь на роль девушки Бонда, французская актриса Леа Сейду уже имела богатую фильмографию. Ведь она дебютировала в кино в 20-летнем возрасте. Сейду снялась в таких нашумевших картинах, как «Бесславные ублюдки», «Жизнь Адель», «Дневник горничной», «Дюна: Часть вторая».