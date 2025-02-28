Сериал с Нагиевым и Лапенко стал лучшим на кинофестивале

Звездные гости и подведение итогов
В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, который проходил с 25 по 27 февраля. В рамках смотра зрителям были представлены премьерные эпизоды девяти художественных сериалов и семи развлекательных шоу. Конкурсные работы оценивало экспертное жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии, а также жюри СМИ, представленное кинокритиками, киножурналистами и блогерами.
Ведущими церемонии награждения стали программный директор фестиваля Сусанна Альперина и член экспертного жюри, актер Максим Стоянов. В числе звездных гостей мероприятия оказались Денис Власенко, Владимир Канухин, Анна Котова, Артур Бесчастный и Валентин Анциферов. Актриса Юлия Волкова исполнила на сцене песню «Шелковое сердце», звучавшую в сериале-участнике фестиваля прошлого года «Дядя Леша».
Сериалы-победители
Главный приз фестиваля в номинации «Оригинальный сериал» оба состава жюри вручили комедии Дмитрия Невзорова «Актерище», рассказывающей о конфликте кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко) и звезды российского кино Вячеслава Третьякова (Дмитрий Нагиев). Также Никита Касьяненко, сыгравший молодого Третьякова, получил приз в номинации «Оригинальный актер».
Награда в категории «Оригинальная актриса» досталась Дарье Румянцевой, исполнившей одну из главных ролей в драматическом триллере «Опасная близость». Кроме того, сериал, снятый Иваном Китаевым, был отмечен специальным дипломом «За оригинальное режиссерское видение».
Специальный приз генерального информационного партнера фестиваля «Российской газеты» был вручен детективу «Тайга», а Специальный приз Гильдии кастинг-директоров России — Дарье Кожарской за подбор оригинального актерского ансамбля в исторический сериал «Павел. Первый и последний».
Самым ожидаемым оригинальным сериалом члены жюри назвали комедию «Баранкины и камни силы».
Какие шоу получили награды
Главные призы в категории «Оригинальное шоу» достались проектам VK. Индустриальное жюри назвало лучшим «Новое слово» — первое реалити-шоу о писателях, а жюри СМИ отметило ток-шоу «ЛПШКИ», в котором кумиры зумеров обсуждают с подростками проблемы, которые не понять взрослым.
Проект Одноклассников «ОК на связи!» был отмечен специальным дипломом «За верность себе и зрителю», а его ведущий Константин Анисимов получил съедобный приз — килограмм мандаринов — за лучшую нано-презентацию.