Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Сериал с Нагиевым и Лапенко стал лучшим на кинофестивале

Комедия «Актерище» о конфликте кинокритика и кинозвезды получила два главных приза на смотре стриминговых сервисов Original+
Анна Гоголь
Редактор Кино Mail, кинообозреватель

Звездные гости и подведение итогов

Денис Власенко и Игорь Марин с маскотом фестиваля Original+
Денис Власенко и Игорь Марин с маскотом фестиваля Original+

В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, который проходил с 25 по 27 февраля. В рамках смотра зрителям были представлены премьерные эпизоды девяти художественных сериалов и семи развлекательных шоу. Конкурсные работы оценивало экспертное жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии, а также жюри СМИ, представленное кинокритиками, киножурналистами и блогерами.

Юлия Волкова
Юлия Волкова

Ведущими церемонии награждения стали программный директор фестиваля Сусанна Альперина и член экспертного жюри, актер Максим Стоянов. В числе звездных гостей мероприятия оказались Денис Власенко, Владимир Канухин, Анна Котова, Артур Бесчастный и Валентин Анциферов. Актриса Юлия Волкова исполнила на сцене песню «Шелковое сердце», звучавшую в сериале-участнике фестиваля прошлого года «Дядя Леша».

Сериалы-победители

Главный приз фестиваля в номинации «Оригинальный сериал» оба состава жюри вручили комедии Дмитрия Невзорова «Актерище», рассказывающей о конфликте кинокритика Никиты Кисляка (Антон Лапенко) и звезды российского кино Вячеслава Третьякова (Дмитрий Нагиев). Также Никита Касьяненко, сыгравший молодого Третьякова, получил приз в номинации «Оригинальный актер».

Награда в категории «Оригинальная актриса» досталась Дарье Румянцевой, исполнившей одну из главных ролей в драматическом триллере «Опасная близость». Кроме того, сериал, снятый Иваном Китаевым, был отмечен специальным дипломом «За оригинальное режиссерское видение».

В номинации «Оригинальный сценарий» победил фантастический триллер «Гипнозис», который также был отмечен дипломом «За оригинальный и смелый концепт». Приз в категории «Оригинальная музыка» достался молодежному веб-сериалу VK Creative «Октагон».

Валентин Анциферов и Максим Стоянов
Валентин Анциферов и Максим Стоянов

Специальный приз генерального информационного партнера фестиваля «Российской газеты» был вручен детективу «Тайга», а Специальный приз Гильдии кастинг-директоров России — Дарье Кожарской за подбор оригинального актерского ансамбля в исторический сериал «Павел. Первый и последний».

Самым ожидаемым оригинальным сериалом члены жюри назвали комедию «Баранкины и камни силы».

Какие шоу получили награды

Главные призы в категории «Оригинальное шоу» достались проектам VK. Индустриальное жюри назвало лучшим «Новое слово» — первое реалити-шоу о писателях, а жюри СМИ отметило ток-шоу «ЛПШКИ», в котором кумиры зумеров обсуждают с подростками проблемы, которые не понять взрослым.

Проект Одноклассников «ОК на связи!» был отмечен специальным дипломом «За верность себе и зрителю», а его ведущий Константин Анисимов получил съедобный приз — килограмм мандаринов — за лучшую нано-презентацию.