Сериал с Нагиевым и Лапенко стал лучшим на кинофестивале

В Москве завершился IV Фестиваль контента стриминговых платформ Original+, который проходил с 25 по 27 февраля. В рамках смотра зрителям были представлены премьерные эпизоды девяти художественных сериалов и семи развлекательных шоу. Конкурсные работы оценивало экспертное жюри, состоящее из профессионалов киноиндустрии, а также жюри СМИ, представленное кинокритиками, киножурналистами и блогерами.