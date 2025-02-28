Одинокая Грейс Пудл живет в небольшой квартире в городе Канберра и увлекается улитками. Со временем она сама становится как улитка, постепенно закрываясь от окружающего мира в своей раковине. У нее есть брат-близнец Гилберт, но их разлучили в детстве. И теперь они общаются при помощи писем, обещая друг другу увидеться. Однажды Грейс встречает энергичную Пинки, которая старается брать от жизни все, и ее пример помогает героине поверить в себя.