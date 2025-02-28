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Топ-5 мультфильмов, номинированных на «Оскар 2025»: в одной лодке с капибарой

Приближается церемония вручения наград американской киноакадемии. Расскажем о претендентах на «Оскар», представленных в номинации «Лучший анимационный фильм»
Павел Бутусин
Автор Кино Mail
кадр из мультфильма «Течение»
кадр из мультфильма «Течение»

Отдельный приз для полнометражных мультфильмов является относительно молодой наградой, так как был введен в 2002-м. Обычно о победителе можно догадаться заранее, так как всегда есть свои фавориты и аутсайдеры, и в лидерах зачастую оказываются проекты Disney или Pixar. Но в этом году киноакадемикам будет сложно выбирать, потому что все пять претендентов — достаточно сильные работы. Какие мультфильмы соревнуются за «Оскар», расскажем в статье.

5. «Головоломка 2»

кадр из мультфильма «Головоломка 2»
кадр из мультфильма «Головоломка 2»

Самый кассовый мультфильм 2024 года является продолжением другого анимационного хита студии Pixar «Головоломка». Творение Пита Доктера получило множество наград, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». В центре сюжета сиквела все та же Райли, которая начинает стремительно взрослеть. 

В голове девочки появляются новые эмоции: Тревожность, Зависть, Стыд, Хандра и Ностальгия. Каждый персонаж пытается управлять Райли, что приводит к конфликту, в результате которого Радость и вся прежняя компания оказываются на задворках сознания. Им предстоит проделать долгий путь обратно и подружиться с новичками. 

Постановщиком «Головоломки 2» стал сценарист Келси Манн. Номинант на «Оскар» — его полнометражный дебют. 

4. «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
кадр из мультфильма «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

Пластилиновая франшиза аниматора Ника Парка про беспечного изобретателя Уоллеса и его более ответственного пса Громита началась более 30 лет назад и по праву может считаться культовой. За это время было выпущено большое количество короткометражных и один полнометражный мультфильм — «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», получивший «Оскар» в 2005-м. 

Следующая глава в приключениях неразлучных друзей во многом связана с одной из первых работ Парка под названием «Неправильные штаны». В ней Уоллес создает для Громита механические брюки, но коварный пингвин Фезерс МакГроу использует их, чтобы украсть огромный алмаз. В итоге Фезерса ловят и отправляют в тюрьму. 

История «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» начинается с того что неуемный Уоллес собирает Норбота, похожего на садового гнома. Узнав об этом, МакГроу с помощью тюремного компьютера программирует робота на свой лад. Все эти годы пингвин вынашивал планы мести и жуткий робот-гном ему в этом поможет. Новая часть уже получила одну большую награду — приз британской киноакадемии BAFTA. 

3. «Дикий робот»

кадр из мультфильма «Дикий робот»
кадр из мультфильма «Дикий робот»

Режиссером адаптации книги американского детского писателя Питера Брауна «Дикий робот» выступил Крис Сандерс, автор таких мультипликационных проектов, как «Лило и Стич», «Семейка Крудс» и «Как приручить дракона». Картина рассказывает об андроиде-помощнике ROZZUM-7134, или сокращенно Роз. 

В результате кораблекрушения робот попадает на необитаемый остров. Он, а точнее она, потому что персонажа озвучивала Лупита Нионго, оказывается совершенно один в этом недружелюбном мире. Животные боятся и остерегаются Роз, поэтому, чтобы выжить, она изучает язык зверей. Вместе с программой опеки и заботы, изначально заложенной в ее систему, это помогает Роз найти друзей и стать защитницей обитателей острова. 

В результате несчастного случая андроид становится приемной мамой для маленького гусенка, что пробуждает в нем совершенно новые ощущения. Но компания-владелец ROZZUM-7134, узнавшая об уцелевшем роботе, хочет вернуть его назад. Несмотря на свой немного наивный сюжет, «Дикий робот» завоевал любовь зрителей по всему миру, что объясняется не только качественной анимацией, но и четким гуманистическим посылом.

2. «Мемуары улитки»

кадр из мультфильма «Мемуары улитки»
кадр из мультфильма «Мемуары улитки»

Пластилиновый мультфильм «Мемуары улитки» — самый «взрослый» кандидат на «Оскар» из всего списка. Его автор — Адам Эллиот, австралийский режиссер-аниматор и сценарист, создатель короткометражки «Харви Крампет», получившей «Оскар» в 2004-м, и полнометражного мультфильма «Мэри и Макс». Эти проекты обладают мрачной стилистикой и неказистой анимацией, но имеют глубокий сюжет и поднимают сложные темы. Не исключением стали и «Мемуары улитки». 

Одинокая Грейс Пудл живет в небольшой квартире в городе Канберра и увлекается улитками. Со временем она сама становится как улитка, постепенно закрываясь от окружающего мира в своей раковине. У нее есть брат-близнец Гилберт, но их разлучили в детстве. И теперь они общаются при помощи писем, обещая друг другу увидеться. Однажды Грейс встречает энергичную Пинки, которая старается брать от жизни все, и ее пример помогает героине поверить в себя.

1. «Течение»

кадр из мультфильма «Течение»
кадр из мультфильма «Течение»

Трогательная история животных, спасающихся от всемирного потопа, стала триумфом для латвийского кинематографа. Премьера прошла в Каннах, где картина удостоилась продолжительных оваций. Дальше последовали разнообразные фестивали, признание критиков, а также победы на «Золотом глобусе» и «Энни». На грядущей премии «Оскар» проект будет соревноваться в двух номинациях: «Лучший анимационный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», что забавно, потому что в «Течении» не произносится ни слова. 

Людей в мультфильме нет вообще, они таинственным образом исчезли. Черный кот живет беззаботной жизнью, обитая в бывшем доме художника. Внезапно происходит сильное наводнение, но коту удается спастись на лодке, управляемой капибарой. Позже к ним присоединяются и другие животные, которым придется объединиться, чтобы выжить в новом мире. 

Это вторая полнометражная работа режиссера Гинтса Зильбалодиса. До нее был анимационный фильм «Таинственный остров», также оцененный профессиональным сообществом.