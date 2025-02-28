Отдельный приз для полнометражных мультфильмов является относительно молодой наградой, так как был введен в 2002-м. Обычно о победителе можно догадаться заранее, так как всегда есть свои фавориты и аутсайдеры, и в лидерах зачастую оказываются проекты Disney или Pixar. Но в этом году киноакадемикам будет сложно выбирать, потому что все пять претендентов — достаточно сильные работы. Какие мультфильмы соревнуются за «Оскар», расскажем в статье.
5. «Головоломка 2»
Самый кассовый мультфильм 2024 года является продолжением другого анимационного хита студии Pixar «Головоломка». Творение Пита Доктера получило множество наград, в том числе «Оскар» и «Золотой глобус». В центре сюжета сиквела все та же Райли, которая начинает стремительно взрослеть.
В голове девочки появляются новые эмоции: Тревожность, Зависть, Стыд, Хандра и Ностальгия. Каждый персонаж пытается управлять Райли, что приводит к конфликту, в результате которого Радость и вся прежняя компания оказываются на задворках сознания. Им предстоит проделать долгий путь обратно и подружиться с новичками.
Постановщиком «Головоломки 2» стал сценарист Келси Манн. Номинант на «Оскар» — его полнометражный дебют.
4. «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
Пластилиновая франшиза аниматора Ника Парка про беспечного изобретателя Уоллеса и его более ответственного пса Громита началась более 30 лет назад и по праву может считаться культовой. За это время было выпущено большое количество короткометражных и один полнометражный мультфильм — «Уоллес и Громит: Проклятие кролика-оборотня», получивший «Оскар» в 2005-м.
Следующая глава в приключениях неразлучных друзей во многом связана с одной из первых работ Парка под названием «Неправильные штаны». В ней Уоллес создает для Громита механические брюки, но коварный пингвин Фезерс МакГроу использует их, чтобы украсть огромный алмаз. В итоге Фезерса ловят и отправляют в тюрьму.
История «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» начинается с того что неуемный Уоллес собирает Норбота, похожего на садового гнома. Узнав об этом, МакГроу с помощью тюремного компьютера программирует робота на свой лад. Все эти годы пингвин вынашивал планы мести и жуткий робот-гном ему в этом поможет. Новая часть уже получила одну большую награду — приз британской киноакадемии BAFTA.
3. «Дикий робот»
Режиссером адаптации книги американского детского писателя Питера Брауна «Дикий робот» выступил Крис Сандерс, автор таких мультипликационных проектов, как «Лило и Стич», «Семейка Крудс» и «Как приручить дракона». Картина рассказывает об андроиде-помощнике ROZZUM-7134, или сокращенно Роз.
В результате кораблекрушения робот попадает на необитаемый остров. Он, а точнее она, потому что персонажа озвучивала Лупита Нионго, оказывается совершенно один в этом недружелюбном мире. Животные боятся и остерегаются Роз, поэтому, чтобы выжить, она изучает язык зверей. Вместе с программой опеки и заботы, изначально заложенной в ее систему, это помогает Роз найти друзей и стать защитницей обитателей острова.
В результате несчастного случая андроид становится приемной мамой для маленького гусенка, что пробуждает в нем совершенно новые ощущения. Но компания-владелец ROZZUM-7134, узнавшая об уцелевшем роботе, хочет вернуть его назад. Несмотря на свой немного наивный сюжет, «Дикий робот» завоевал любовь зрителей по всему миру, что объясняется не только качественной анимацией, но и четким гуманистическим посылом.
2. «Мемуары улитки»
Пластилиновый мультфильм «Мемуары улитки» — самый «взрослый» кандидат на «Оскар» из всего списка. Его автор — Адам Эллиот, австралийский режиссер-аниматор и сценарист, создатель короткометражки «Харви Крампет», получившей «Оскар» в 2004-м, и полнометражного мультфильма «Мэри и Макс». Эти проекты обладают мрачной стилистикой и неказистой анимацией, но имеют глубокий сюжет и поднимают сложные темы. Не исключением стали и «Мемуары улитки».
Одинокая Грейс Пудл живет в небольшой квартире в городе Канберра и увлекается улитками. Со временем она сама становится как улитка, постепенно закрываясь от окружающего мира в своей раковине. У нее есть брат-близнец Гилберт, но их разлучили в детстве. И теперь они общаются при помощи писем, обещая друг другу увидеться. Однажды Грейс встречает энергичную Пинки, которая старается брать от жизни все, и ее пример помогает героине поверить в себя.
1. «Течение»
Трогательная история животных, спасающихся от всемирного потопа, стала триумфом для латвийского кинематографа. Премьера прошла в Каннах, где картина удостоилась продолжительных оваций. Дальше последовали разнообразные фестивали, признание критиков, а также победы на «Золотом глобусе» и «Энни». На грядущей премии «Оскар» проект будет соревноваться в двух номинациях: «Лучший анимационный фильм» и «Лучший фильм на иностранном языке», что забавно, потому что в «Течении» не произносится ни слова.
Людей в мультфильме нет вообще, они таинственным образом исчезли. Черный кот живет беззаботной жизнью, обитая в бывшем доме художника. Внезапно происходит сильное наводнение, но коту удается спастись на лодке, управляемой капибарой. Позже к ним присоединяются и другие животные, которым придется объединиться, чтобы выжить в новом мире.
Это вторая полнометражная работа режиссера Гинтса Зильбалодиса. До нее был анимационный фильм «Таинственный остров», также оцененный профессиональным сообществом.