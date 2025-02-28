Также интересно, что среди всех участников опроса нашумевший фильм «Анора» посмотрели 37% респондентов, а еще 36% только планируют это сделать. Из тех, кто уже видел картину, более половины (65%) отметили, что у российского актера есть более достойные «Оскара» роли, чем «решала» Игорь.