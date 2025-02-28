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Россияне оценили шансы Юры Борисова на «Оскаре»

Согласно опросу Кино Mail, более половины кинозрителей планируют следить за результатами предстоящей премии
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Кино Mail провел опрос среди пользователей проекта накануне церемонии вручения премии «Оскар 2025». В этом году среди номинантов оказался российский актер Юра Борисов, который будет бороться за награду в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в фильме американского режиссера Шона Бэйкера «Анора».

75% участников опроса не верят, что «Оскар» достанется Борисову, однако считают, что сама номинация — уже победа. Остальные 25% уверены, что шансы у российского актера на престижную награду все же есть.

Более половины участников опроса (54%) планируют следить за результатами церемонии, которая состоится в ночь со 2 на 3 марта по московскому времени в Лос-Анджелесе.

Юра Борисов, Анора
Юра Борисов, АнораИсточник: кадр из фильма «Анора»

Также интересно, что среди всех участников опроса нашумевший фильм «Анора» посмотрели 37% респондентов, а еще 36% только планируют это сделать. Из тех, кто уже видел картину, более половины (65%) отметили, что у российского актера есть более достойные «Оскара» роли, чем «решала» Игорь.

Всего в опросе приняли участие более 8,5 тыс. кинозрителей со всей России.

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