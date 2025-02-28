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Дочь Дольфа Лундгрена похвасталась фигурой в бикини

Дочь актера Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в черном бикини
Ида Лундгрен, фото: соцсети
Ида Лундгрен, фото: соцсети

Дочь американского актера и режиссера шведского происхождения Дольфа Лундгрена Ида Лундгрен похвасталась фигурой в купальнике. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 207 тысяч подписчиков.

28-летняя модель и актриса запечатлела себя дома в зеркале в полный рост. Она предстала на размещенном кадре в черном бикини, которое включало в себя топ с треугольными чашками и декором в виде объемного цветка из ткани и трусы с заниженной талией.

При этом наследница артиста дополнила образ цепочкой с кулоном и браслетом Cartier.

Ранее в феврале дочь британского актера Джуда Лоу показала фото в прозрачном платье.