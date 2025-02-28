Семья Мишель Трахтенберг решила не выяснять причину ее смерти

Семья 39-летней Мишель Трахтенберг, известной по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Сплетница», отказалась от процедуры вскрытия для определения точной причины смерти актрисы. Об этом пишет Deadline со ссылкой на данные Управления главного судмедэксперта Нью-Йорка.