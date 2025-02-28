Крупная голливудская студия отменила политику равенства из-за Трампа

Компания также заявила, что «больше не будет устанавливать и использовать желаемые квоты, связанные с расой, этнической принадлежностью или полом сотрудников». Paramount также прекратила политику сбора такой статистики о своих соискателях в США, за исключением случаев, когда это требуется по закону.