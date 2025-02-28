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Жена Янковского показала фото без макияжа во время отдыха на Мальдивах

Актриса Диана Пожарская показала внешность без косметики в соцсети

Жена Ивана Янковского, актриса Диана Пожарская, снялась без макияжа на Мальдивах. Снимками она поделилась в соцсети.

Диана Пожарская, фото: соцсети
Диана Пожарская, фото: соцсети

Пожарская позировала без макияжа, показав естественную красоту, и укладки. Актриса была одета в черный купальник. Съемка прошла на пляже во время отдыха на Мальдивах. Она также продемонстрировала широкое кольцо на пальце.

Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.

В январе Пожарская показала в личном блоге фото, сделанные во время отдыха с мужем. На одном из кадров актеры целовались на пляже.