Число заявок на проведение съемок в Москве выросло в 1,5 раза

Кинокомиссия помогает организовывать съемки и в кинопарке «Москино», где расположено 18 локаций с декорациями, самые востребованные из которых «Витебский вокзал», «Москва 1940-х», «Глухая деревня» и «Центр Москвы». Заявки принимаются через киноплатформу «Москино». На ней можно найти рекомендации по подбору площадок, арендовать реквизит и костюмы, узнать о мерах поддержки. Онлайн-сервис работает чуть больше года, в 2024-м его посетили свыше 500 тыс. уникальных пользователей.