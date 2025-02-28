На премии «Знание» назвали лучший просветительский фильм года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Фильм «По следам Александра Невского» стал лучшим просветительским фильмом года по версии премии «Знание». Награждение лауреатов проходит в Национальном центре «Россия».
«“По следам Александра Невского” — первый в истории России полнометражный документальный фильм на русском жестовом языке, посвященный жизни и подвигам великого полководца. Лента погружает зрителя в эпоху XIII века, показывая исторические события, охватившие территории от Рима до Монголии. Съемки проходили в России, Италии, Ватикане и Монголии», — рассказали в пресс-службе Общества «Знание».
В номинации «За лучшую просветительскую книгу» победителем стал исторический альбом Егора Яковлева «Нацистский геноцид народов СССР: неизвестные страницы», созданный издательством «Комсомольская правда» и Российским военно-историческим обществом и посвященный сохранению исторической памяти. Автор книги представил архивные документы и рассекреченные материалы, доказывающий геноцидальный характер действий нацистов. Книга стала основой для образовательных мероприятий: лекций, круглых столов и дискуссий с участием ветеранов, историков, студентов.
Просветительская премия «Знание» была учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. В новом сезоне награда вручается в 21 номинации, всего на премию подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран. Лауреатами становятся номинанты, набравшие наибольшее количество баллов после очной защиты результатов своей просветительской деятельности или проектов перед почетным жюри. ТАСС — генеральный информационный партнер.