На премии «Знание» назвали лучший просветительский фильм года

Просветительская премия «Знание» была учреждена в 2021 году для признания достижений российских деятелей в сфере просвещения. В новом сезоне награда вручается в 21 номинации, всего на премию подано 19 523 заявки из 89 регионов России и 56 стран. Лауреатами становятся номинанты, набравшие наибольшее количество баллов после очной защиты результатов своей просветительской деятельности или проектов перед почетным жюри. ТАСС — генеральный информационный партнер.