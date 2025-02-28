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Эмир Кустурица рассказал о своем новом фильме с участием Юры Борисова

Сербский режиссер сообщил, что это будет современная трагикомедия
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал «Известиям» о своем новом фильме «Как я не снял “Преступление и наказание”» с российским актером Юрой Борисовым.

По словам кинематографиста, по сюжету фильма молодой режиссер желает снять свой фильм по мотивам романа русского писателя Федора Достоевского «Преступление и наказание». Друг режиссера в один момент знакомит его с богатым человеком, который предлагает главному герою для съемки фильма убить его жену за $5 млн.

«Будет такая модерная трагикомедия», — заявил Кустурица.

Также кинорежиссер рассказал о том, почему выбрал на главную роль Юру Борисова. Он отметил, что российский актер может сыграть абсолютно любую роль, и отнес его к актерам, «какими были самые лучшие актеры в мире».

25 февраля режиссер Кустурица сообщил на международном фестивале «Кустендорф», что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме «Как я не снял “Преступление и наказание”», и выразил восхищение работой актера в других фильмах. Борисов, в свою очередь, сообщил, что вырос на кинокартинах сербского кинорежиссера.