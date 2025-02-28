Эмир Кустурица рассказал о своем новом фильме с участием Юры Борисова

«Будет такая модерная трагикомедия», — заявил Кустурица.



Также кинорежиссер рассказал о том, почему выбрал на главную роль Юру Борисова. Он отметил, что российский актер может сыграть абсолютно любую роль, и отнес его к актерам, «какими были самые лучшие актеры в мире».