49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в платье с глубоким декольте

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория появилась на футболе в платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
49-летняя актриса пришла на футбол в кремовом платье с глубоким декольте и открытыми руками. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж.
В октябре звезда позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.
До этого Лонгория показала ягодицы на гала-вечере amfAR. Актриса пришла на мероприятие в макси-платье, которое состояло из боди в пайетках и прозрачной юбки. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и множеством колец.
Ранее Ева Лонгория показала фигуру в боди.