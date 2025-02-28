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49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» вышла в свет в платье с глубоким декольте

Актриса Ева Лонгория появилась на футболе в откровенном платье
49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» пришла на футбол в платье с глубоким декольте
49-летняя звезда «Отчаянных домохозяек» пришла на футбол в платье с глубоким декольтеИсточник: www_gazeta_ru

Звезда «Отчаянных домохозяек», актриса Ева Лонгория появилась на футболе в платье с глубоким декольте. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

49-летняя актриса пришла на футбол в кремовом платье с глубоким декольте и открытыми руками. Волосы она распустила и сделала легкий нюдовый макияж.

В октябре звезда позировала на красной дорожке мероприятия Global Gift Gala в Париже. Актриса выбрала для выхода в свет полупрозрачное облегающее макси-платье, украшенное пайетками. Артистка также надела серебристые босоножки на каблуках, колье, браслет и несколько колец. Знаменитость распустила волосы. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками, золотистыми тенями и пыльно-розовыми губами.

До этого Лонгория показала ягодицы на гала-вечере amfAR. Актриса пришла на мероприятие в макси-платье, которое состояло из боди в пайетках и прозрачной юбки. Звезда «Отчаянных домохозяек» дополнила образ бриллиантовыми серьгами, босоножками на каблуках и множеством колец.

Ранее Ева Лонгория показала фигуру в боди.