СМИ: Жерар Депардье стал жертвой мошенников в России

Недавно стало известно о долгах знаменитости перед Союзом кинематографистов России. В печатном номере газеты организации были приведены постановления 11-го созыва правления союза. В одном из документов был представлен список потенциальных кандидатов на исключение из объединения. В данный перечень попал французский актер с долгом в 9,5 тыс. рублей за взносы, которые он не выплачивал в течение семи лет.