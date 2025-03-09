Юлия Пересильд в интервью Кино Mail порассуждала о влиянии искусственного интеллекта на киноиндустрию и артистов кино.
Звезда фильма «Вызов» не думает, что когда-нибудь ИИ будет выполнять за актеров их работу. «Я не боюсь, что мы лишимся профессии, — потому что человеку нужен человек».
Актриса убеждена, что всегда будет потребность в живых эмоциях, «в дыхании».
Юлия вспомнила слова одного из главных российских экспертов по ИИ Андрея Себранта о том, что искусственный интеллект может быть соавтором. В этом случае, отметила Пересильд, действительно могут родиться какие-то интересные новые формы — искусства, в том числе.
При этом важно, добавила актриса, что там будет заложено «живое ДНК» и останется «человеческий след».
Напомним, в вышедшей в 2025 году картине «ON и Она» героиня Юлии Пересильд противостоит слишком настойчивому умному дому, решившему, что он может управлять своей гостьей.