Сын Михаила Ефремова высказался о возможном УДО артиста

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Михаил Ефремов смог подать прошение об УДО по причине проблем со здоровьем. Сообщалось, что специальная медицинская комиссия подтвердила заболевание легких у Ефремова, после чего рекомендовала одобрить его прошение. Известно, что заседание, на котором будет принято решение по данному вопросу, состоится 24 марта.