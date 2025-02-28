В мультипликационной картине Владимира Арбекова «Крылатый, мохнатый да масленый» нет народных гуляний, но сказку про Блин, Мышонка и Воробья вполне можно посмотреть во время Масленицы. Это история про дружбу и про то, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается, а зависть и споры только все портят.