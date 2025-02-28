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«Ишь ты, Масленица»: собрали фильмы, где едят блины и провожают зиму

Подборка проектов для семейного просмотра, в которых упоминается праздник, символизирующий встречу весны
Ольга Чечеватова
Автор Кино Mail
кадр из мультфильма «Ишь ты, Масленица!»
кадр из мультфильма «Ишь ты, Масленица!»

Масленица — один из самых любимых в России праздников. Народные гуляния с песнями, плясками и веселыми конкурсами проходят в каждом уголке нашей страны. Эти традиции нашли отражение и в кино. Рассказываем, в каких фильмах и мультипликационных проектах Масленица занимает ключевое место в развитии сюжета.

«Сибирский цирюльник» 

Сергей Петренко, Джулия Ормонд в фильме «Сибирский цирюльник» 
Сергей Петренко, Джулия Ормондв роли генерала Радлова, Джейн в фильме «Сибирский цирюльник» 

В картине Никиты Михалкова описывается конец XIX века, когда народные масленичные гуляния проводились с большим размахом. В Российскую империю приезжает американский изобретатель Дуглас МакКрекен (Ричард Харрис) вместе с помощницей Джейн (Джулия Ормонд). Ему нужно получить заказ на производство уникальной лесопильной машины, в этом деле МакКрекену должна помочь Джейн, задача которой очаровать генерала Радлова (Алексей Петренко). Но планы нарушает знакомство американки с юнкером Андреем Толстым (Олег Меньшиков).

В «Сибирском цирюльнике» Масленица показана не только как веселый праздник с катанием на санях и сжиганием чучела. В жизни Андрея Толстого происходит перелом: он прощается с прошлым и готовится к новому этапу. 

Фильм Михалкова номинировался на «Оскар». Однако картину дисквалифицировали, так как она не вышла в прокат к сроку. 

«Снегурочка» 

кадр из фильма «Снегурочка» 
кадр из фильма «Снегурочка» 

Дочь Деда Мороза и Весны оказалась среди людей, где впервые познала настоящие чувства. Сердце Снегурочки (Евгения Филонова) растаяло от внимания пылкого Леля (Евгений Жариков), однако она забыла наказ отца прятать свою любовь от Ярила-солнца.

Изображение русской деревни было бы неполным без главного праздника на стыке времен года. В сказке «Снегурочка» во время Масленицы встречаются два мира: реальный и волшебный. 

« - Ишь ты, Масленица!» 

кадр из мультфильма «- Ишь ты, Масленица!» 
кадр из мультфильма «- Ишь ты, Масленица!» 

Поучительная история о том, как умный мальчик перехитрил жадного помещика, создана по мотивам сказки Ованеса Туманяна. В дом к бедным старикам является богач и забирает у них горшочек с маслом. Внук бедняков отправляется за обидчиком и подслушивает разговор, в котором тот объясняет сторожихе, что горшок надо хранить до прихода Масленицы. 

Глупая женщина решает, что это имя человека, поэтому с легкостью возвращает масло мальчику, представившемуся Масленицей. Помещик понимает, что его провели, и пускается в погоню, но и тут герой проявляет смекалку. Фраза из мультфильма «- Ишь ты, Масленица!» стала крылатой, а анимация Роберта Саакянца получила статус культовой.

«Князь Владимир» 

кадр из мультфильма «Князь Владимир» 
кадр из мультфильма «Князь Владимир» 

Анимационная картина представляет собой историческую эпопею, охватывающую период правления великого князя Владимира. Сюжет посвящен борьбе за власть, укреплению связей с Византийской империей и одному из важных событий отечественной истории — крещению Руси.

В картине «Князь Владимир» зритель погружается в атмосферу древнерусских традиций, а празднование Масленицы с веселыми гуляньями, песнями и танцами под народные инструменты занимает важное место в сюжете. Особое внимание уделено сжиганию чучела зимы.

«Морошка» 

кадр из мультфильма «Морошка» 
кадр из мультфильма «Морошка» 

Короткометражный мультфильм о том, как доброе отношение и блины способны изменить мир к лучшему. Маленькая девочка находит раненного волка и выхаживает его. Она кормит его кашей и блинами, чтобы тот от голода случайно не съел деревенский скот. В конце концов волк становится добрее, а после полного выздоровления отправляется на волю.

«Крылатый, мохнатый да масленый»

кадр из мультфильма «Крылатый, мохнатый да масленый»
кадр из мультфильма «Крылатый, мохнатый да масленый»

В мультипликационной картине Владимира Арбекова «Крылатый, мохнатый да масленый» нет народных гуляний, но сказку про Блин, Мышонка и Воробья вполне можно посмотреть во время Масленицы. Это история про дружбу и про то, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается, а зависть и споры только все портят.

«Масленица» 

масленичные гуляния
МасленицаИсточник: Freepik

Героиня грядущего фильма «Масленица» Полина мечтает получить образование в Китае. Она выучила язык, но завалила экзамен. Судьба дает ей второй шанс: теперь Полина должна подружиться с сыном китайского чиновника Ван Ю, который приезжает в Россию, чтобы познакомиться с традициями. Однако у юноши вредный характер, а Полина ломает ногу. 

На помощь подруге приходит Оля. Она готова притвориться Полиной, но незнание китайского может обернуться серьезной проблемой. Премьера комедии о погружении иностранца в нашу культуру, одним из продюсеров которой стал Илья Куликов, запланирована на февраль 2026 года.