Масленица — один из самых любимых в России праздников. Народные гуляния с песнями, плясками и веселыми конкурсами проходят в каждом уголке нашей страны. Эти традиции нашли отражение и в кино. Рассказываем, в каких фильмах и мультипликационных проектах Масленица занимает ключевое место в развитии сюжета.
«Сибирский цирюльник»
В картине Никиты Михалкова описывается конец XIX века, когда народные масленичные гуляния проводились с большим размахом. В Российскую империю приезжает американский изобретатель Дуглас МакКрекен (Ричард Харрис) вместе с помощницей Джейн (Джулия Ормонд). Ему нужно получить заказ на производство уникальной лесопильной машины, в этом деле МакКрекену должна помочь Джейн, задача которой очаровать генерала Радлова (Алексей Петренко). Но планы нарушает знакомство американки с юнкером Андреем Толстым (Олег Меньшиков).
В «Сибирском цирюльнике» Масленица показана не только как веселый праздник с катанием на санях и сжиганием чучела. В жизни Андрея Толстого происходит перелом: он прощается с прошлым и готовится к новому этапу.
Фильм Михалкова номинировался на «Оскар». Однако картину дисквалифицировали, так как она не вышла в прокат к сроку.
«Снегурочка»
Дочь Деда Мороза и Весны оказалась среди людей, где впервые познала настоящие чувства. Сердце Снегурочки (Евгения Филонова) растаяло от внимания пылкого Леля (Евгений Жариков), однако она забыла наказ отца прятать свою любовь от Ярила-солнца.
Изображение русской деревни было бы неполным без главного праздника на стыке времен года. В сказке «Снегурочка» во время Масленицы встречаются два мира: реальный и волшебный.
« - Ишь ты, Масленица!»
Поучительная история о том, как умный мальчик перехитрил жадного помещика, создана по мотивам сказки Ованеса Туманяна. В дом к бедным старикам является богач и забирает у них горшочек с маслом. Внук бедняков отправляется за обидчиком и подслушивает разговор, в котором тот объясняет сторожихе, что горшок надо хранить до прихода Масленицы.
Глупая женщина решает, что это имя человека, поэтому с легкостью возвращает масло мальчику, представившемуся Масленицей. Помещик понимает, что его провели, и пускается в погоню, но и тут герой проявляет смекалку. Фраза из мультфильма «- Ишь ты, Масленица!» стала крылатой, а анимация Роберта Саакянца получила статус культовой.
«Князь Владимир»
Анимационная картина представляет собой историческую эпопею, охватывающую период правления великого князя Владимира. Сюжет посвящен борьбе за власть, укреплению связей с Византийской империей и одному из важных событий отечественной истории — крещению Руси.
В картине «Князь Владимир» зритель погружается в атмосферу древнерусских традиций, а празднование Масленицы с веселыми гуляньями, песнями и танцами под народные инструменты занимает важное место в сюжете. Особое внимание уделено сжиганию чучела зимы.
«Морошка»
Короткометражный мультфильм о том, как доброе отношение и блины способны изменить мир к лучшему. Маленькая девочка находит раненного волка и выхаживает его. Она кормит его кашей и блинами, чтобы тот от голода случайно не съел деревенский скот. В конце концов волк становится добрее, а после полного выздоровления отправляется на волю.
«Крылатый, мохнатый да масленый»
В мультипликационной картине Владимира Арбекова «Крылатый, мохнатый да масленый» нет народных гуляний, но сказку про Блин, Мышонка и Воробья вполне можно посмотреть во время Масленицы. Это история про дружбу и про то, что каждый должен заниматься тем, что у него хорошо получается, а зависть и споры только все портят.
«Масленица»
Героиня грядущего фильма «Масленица» Полина мечтает получить образование в Китае. Она выучила язык, но завалила экзамен. Судьба дает ей второй шанс: теперь Полина должна подружиться с сыном китайского чиновника Ван Ю, который приезжает в Россию, чтобы познакомиться с традициями. Однако у юноши вредный характер, а Полина ломает ногу.
На помощь подруге приходит Оля. Она готова притвориться Полиной, но незнание китайского может обернуться серьезной проблемой. Премьера комедии о погружении иностранца в нашу культуру, одним из продюсеров которой стал Илья Куликов, запланирована на февраль 2026 года.