Подарочный пакет номинантов на «Оскар 2025» посвятили победе всех

«Хотя наши подарки славятся тем, что они веселые и развлекательные, они также служат средством развития малого бизнеса, брендов, принадлежащих угнетенным людям, женщинам-предпринимателям и компаний, которые отдают долги. В этом году после трагических пожаров в Лос-Анджелесе мы нашли еще больше способов, которыми наши знаменитости могут принести пользу сообществу», сказал Фэри.