Вышел первый тизер мультфильма «Шрэк 5» с Зендаей

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрэк навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».