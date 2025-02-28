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Вышел первый тизер мультфильма «Шрэк 5» с Зендаей

Студия Universal анонсировала выходпятой части мультфильма о Шрэке

Студия Universal анонсировала выход мультфильма «Шрэк 5». В ролике авторы сообщили, что повзрослевшую дочку огра озвучит Зендая. Премьера пятой части мультфильма состоится в декабре 2026 года.

Мультфильм о великане-людоеде и его закадычном друге Осле впервые вышел на большие экраны в 2001 году, став одним из самых кассовых релизов того года. Он также получил премию «Оскар» как лучший полнометражный анимационный фильм. С тех пор лента пополнилась еще тремя фильмами — самый последний, «Шрэк навсегда», вышел в 2019 году. У серии также есть спин-оффы — две части «Кота в сапогах».

Выход «Шрэк 5» приурочен к 25-летию студии DreamWorks Animation. СМИ сообщали, что Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз вернутся к ролям Шрека, Осла и Фионы. Режиссерами станут ветераны франшизы «Шрэк» Уолт Дорн и Конрад Вернон.