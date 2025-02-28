«Идет расследование»: стали известны детали трагедии с Джином Хэкменом и его женой

Хэкмен родился 30 января 1930 года в Калифорнии, а в 16-летнем возрасте поступил в морскую пехоту, прослужив порядка четырех с половиной лет. В 27 лет Хэкмен решил связать свою жизнь с актерским мастерством — его дебютной работой в кино стала драма «Лилит», на съемках которой он познакомился с Уорреном Битти. В последний раз актер появлялся на экране в фильме «Добро пожаловать в Лосиную бухту», и затем решил завершить карьеру. В фильмографии артиста свыше 100 проектов и пять номинаций на премию «Оскар».