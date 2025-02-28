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Умерла звезда «Евротура» Мишель Трахтенберг: вспоминаем 5 ярких образов актрисы в кино

26 февраля стало известно, что Мишель Трахтенберг скончалась в возрасте 39 лет. По данным западных СМИ, организм актрисы мог отторгнуть пересаженную ей печень. В память о звезде расскажем, в каких фильмах и сериалах она снималась
Аллам Атабаев
Автор Кино Mail
Мишель Трахтенберг
Мишель ТрахтенбергИсточник: Legion-Media

Мишель Трахтенберг запомнилась благодаря фильму «Евротур» и сериалу «Сплетница». Однако у нее были и другие выдающиеся образы. В этой статье собрали пять лучших проектов с участием голливудской звезды.

1. «Принцесса льда», Кейси 

Мишель Трахтенберг в фильме «Принцесса льда»
Мишель Трахтенберг в роли Кейси в фильме «Принцесса льда»

Круглая отличница и прилежная ученица Кейси Карлайл — героиня подросткового драмеди «Принцесса льда». Мать Кейси мечтает, чтобы она поступила в Гарвард, однако истинная страсть девушки — фигурное катание. Она обучается у бывшей фигуристки Тины Хэрвуд (Джоан Кьюсак) и подает большие надежды. Однако у Тины есть дочь Джен, которая тоже метит в профессиональный спорт.

Для подготовки к роли Трахтенберг тренировалась пять дней в неделю, проводя на льду по два часа в день. Актриса даже признавалась, что тренер пророчил ей успехи в спорте, если бы она продолжила заниматься фигурным катанием после съемок в «Принцессе льда». Однако Мишель не была готова пожертвовать своей основной карьерой. 

2. «Папе снова 17», Мэгги

Мишель Трахтенбенрг в фильме «Папе снова 17»
Мишель Трахтенбенрг в роли Мэгги в фильме «Папе снова 17»

Сюжет фильма вращается вокруг Майка О’Доннела (Мэттью Перри), переживающего кризис среднего возраста. Однажды он чудесным образом просыпается 17-летним. Получив шанс снова ощутить себя молодым, герой (теперь уже Зак Эфрон) стремится наладить отношения с детьми и помочь им справиться с подростковыми трудностями.

В комедии «Папе снова 17» Трахтенберг исполнила роль дочери Майка Мэгги. Ее персонаж сталкивается с типичными проблемами тинейджеров, среди которых натянутые взаимоотношения с родителями и поиск себя. Работа Мишель пришлась критикам по душе: они отмечали, что артистке удалось глубоко и искренне передать этот образ.

3. «Евротур», Дженни

Мишель Трахтенберг в фильме «Евротур»
Мишель Трахтенберг в роли Дженни в фильме «Евротур»

В 2004 году актриса снялась в культовой комедии «Евротур» — одной из самых запоминающихся молодежных лент нулевых. Ее героиня Дженни — отважная и дерзкая девушка, которая вместе с друзьями отправляется в безумное путешествие по Европе. 

Фильм рассказывает историю выпускника старшей школы Скотта, который, узнав, что его немецкий друг по переписке — очаровательная девушка, решает во что бы то ни стало найти ее. В компании своего приятеля Купера и двух новых знакомых он отправляется в безбашенное приключение по европейским столицам. Дженни в исполнении Трахтенберг выступает своеобразным «голосом разума», хотя она тоже комический персонаж.

4. «Сплетница», Джорджина Спаркс

Мишель Трахтенберг в сериале «Сплетница»
Мишель Трахтенберг в роли Джорджины Спаркс в сериале «Сплетница»

Популярный сериал с Блейк Лайвли подарил зрителям один из самых ярких образов Мишель. Ее героиня Джорджина Спаркс появляется в первом сезоне «Сплетницы». Она стремится вернуть давнюю подругу Серену, которую и играет Лайвли, к ее прежнему образу жизни, полному вечеринок и безрассудных поступков. Спаркс стала одним из самых запоминающихся персонажей, и это благодаря таланту Трахтенберг сочетать в одном амплуа острый ум и внешнее обаяние с подлой и обманчивой натурой.

Публика высоко оценила работу Мишель в «Сплетницах». Звезда стала истинным украшением молодежной драмы, добавив в сюжет остроту и динамику. После завершения оригинального сериала Трахтенберг вернулась к роли Джорджины в продолжении, приятно удивив поклонников. 

«Убийство Кеннеди», Марина Освальд 

Мишель Трахтенберг в фильме «Убийство Кеннеди»
Мишель Трахтенберг в роли Марины Освальд в фильме «Убийство Кеннеди»

Картина рассказывает о событиях, предшествовавших убийству 35-го президента США, и о жизни предполагаемого убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда. В этой ленте Мишель сыграла жену Освальда.

Изначально ее рассматривали на роль Жаклин Кеннеди, однако сама актриса проявила интерес к образу Марины, русской по происхождению. Мать Трахтенберг была уроженкой СССР, так что знание языка и культурного контекста позволили Мишель прочувствовать и передать внутренний мир своей героини. 

При подготовке к роли в «Убийстве Кеннеди» Мишель Трахтенберг тщательно изучала биографию Марины Освальд. Ее стремление к глубокому пониманию персонажа отразилось в убедительной и трогательной игре, которая получила положительные отзывы критиков.