Для подготовки к роли Трахтенберг тренировалась пять дней в неделю, проводя на льду по два часа в день. Актриса даже признавалась, что тренер пророчил ей успехи в спорте, если бы она продолжила заниматься фигурным катанием после съемок в «Принцессе льда». Однако Мишель не была готова пожертвовать своей основной карьерой.