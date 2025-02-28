Мишель Трахтенберг запомнилась благодаря фильму «Евротур» и сериалу «Сплетница». Однако у нее были и другие выдающиеся образы. В этой статье собрали пять лучших проектов с участием голливудской звезды.
1. «Принцесса льда», Кейси
Круглая отличница и прилежная ученица Кейси Карлайл — героиня подросткового драмеди «Принцесса льда». Мать Кейси мечтает, чтобы она поступила в Гарвард, однако истинная страсть девушки — фигурное катание. Она обучается у бывшей фигуристки Тины Хэрвуд (Джоан Кьюсак) и подает большие надежды. Однако у Тины есть дочь Джен, которая тоже метит в профессиональный спорт.
Для подготовки к роли Трахтенберг тренировалась пять дней в неделю, проводя на льду по два часа в день. Актриса даже признавалась, что тренер пророчил ей успехи в спорте, если бы она продолжила заниматься фигурным катанием после съемок в «Принцессе льда». Однако Мишель не была готова пожертвовать своей основной карьерой.
2. «Папе снова 17», Мэгги
Сюжет фильма вращается вокруг Майка О’Доннела (Мэттью Перри), переживающего кризис среднего возраста. Однажды он чудесным образом просыпается 17-летним. Получив шанс снова ощутить себя молодым, герой (теперь уже Зак Эфрон) стремится наладить отношения с детьми и помочь им справиться с подростковыми трудностями.
В комедии «Папе снова 17» Трахтенберг исполнила роль дочери Майка Мэгги. Ее персонаж сталкивается с типичными проблемами тинейджеров, среди которых натянутые взаимоотношения с родителями и поиск себя. Работа Мишель пришлась критикам по душе: они отмечали, что артистке удалось глубоко и искренне передать этот образ.
3. «Евротур», Дженни
В 2004 году актриса снялась в культовой комедии «Евротур» — одной из самых запоминающихся молодежных лент нулевых. Ее героиня Дженни — отважная и дерзкая девушка, которая вместе с друзьями отправляется в безумное путешествие по Европе.
Фильм рассказывает историю выпускника старшей школы Скотта, который, узнав, что его немецкий друг по переписке — очаровательная девушка, решает во что бы то ни стало найти ее. В компании своего приятеля Купера и двух новых знакомых он отправляется в безбашенное приключение по европейским столицам. Дженни в исполнении Трахтенберг выступает своеобразным «голосом разума», хотя она тоже комический персонаж.
4. «Сплетница», Джорджина Спаркс
Популярный сериал с Блейк Лайвли подарил зрителям один из самых ярких образов Мишель. Ее героиня Джорджина Спаркс появляется в первом сезоне «Сплетницы». Она стремится вернуть давнюю подругу Серену, которую и играет Лайвли, к ее прежнему образу жизни, полному вечеринок и безрассудных поступков. Спаркс стала одним из самых запоминающихся персонажей, и это благодаря таланту Трахтенберг сочетать в одном амплуа острый ум и внешнее обаяние с подлой и обманчивой натурой.
Публика высоко оценила работу Мишель в «Сплетницах». Звезда стала истинным украшением молодежной драмы, добавив в сюжет остроту и динамику. После завершения оригинального сериала Трахтенберг вернулась к роли Джорджины в продолжении, приятно удивив поклонников.
«Убийство Кеннеди», Марина Освальд
Картина рассказывает о событиях, предшествовавших убийству 35-го президента США, и о жизни предполагаемого убийцы Кеннеди — Ли Харви Освальда. В этой ленте Мишель сыграла жену Освальда.
Изначально ее рассматривали на роль Жаклин Кеннеди, однако сама актриса проявила интерес к образу Марины, русской по происхождению. Мать Трахтенберг была уроженкой СССР, так что знание языка и культурного контекста позволили Мишель прочувствовать и передать внутренний мир своей героини.
При подготовке к роли в «Убийстве Кеннеди» Мишель Трахтенберг тщательно изучала биографию Марины Освальд. Ее стремление к глубокому пониманию персонажа отразилось в убедительной и трогательной игре, которая получила положительные отзывы критиков.