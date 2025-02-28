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Память Евгении Добровольской почтили на премьере фильма с Ефремовым

Роль в комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» стала последней в творческой биографии актрисы
Евгения Добровольская в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»
Евгения Добровольская в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню»

Память Евгении Добровольской почтили минутой молчания во время светской премьеры фильма «Дорогая, я больше не перезвоню». Главную роль в ленте исполнил Никита Ефремов, а для актрисы работа в картине стала последней. Напомним, Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года.

Режиссер Александр Фомин, презентуя фильм, обратился к зрителям.

«Свою последнюю роль в этом фильме сыграла Евгения Добровольская. И мы бы хотели от лица всей нашей съемочной группы почтить ее память небольшой минутой молчания, если вы не против. Евгения была большим профессионалом. И она отлично, как мне кажется, вписалась в нашу команду и работала на все сто все смены, которые в нем были», — отметил Фомин.

В комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» Добровольская сыграла маму главного героя в исполнении актера Никиты Ефремова. 

По сюжету, молодой человек по имени Даниил впадает в кому и попадает в загробный мир, однако у него есть шанс вернуться к жизни, но для этого ему придется ее переосмыслить. Все это время мать Дани находится рядом с ним в реанимации и молится, чтобы тот пришел в себя.

Ранее Никита Ефремов попросил не называть Добровольскую его матерью, подчеркнув, что она — мама его сводного брата Николая. Их общий отец — актер Михаил Ефремов.