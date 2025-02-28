Память Евгении Добровольской почтили на премьере фильма с Ефремовым

По сюжету, молодой человек по имени Даниил впадает в кому и попадает в загробный мир, однако у него есть шанс вернуться к жизни, но для этого ему придется ее переосмыслить. Все это время мать Дани находится рядом с ним в реанимации и молится, чтобы тот пришел в себя.