Блейк Лайвли почтила память Мишель Трахтенберг: «Она была как электричество»

Блейк Лайвли отреагировала на смерть своей 39-летней коллеги Мишель Трахтенберг. Актриса в личном блоге опубликовала совместное фото с коллегой, сделанное на съемках сериала «Сплетница».
В многосерийном проекте Трахтенберг сыграла плохую девчонку Джорджину Спаркс, заклятого врага Серены ван дер Вудсен в исполнении Лайвли. На снимке запечатлен их первый день знакомства.
«Она была как электричество. Знаете, когда она входила в комнату, это было заметно по вибрации. Она делала все на 200 процентов», — отметила Лайвли.
Она также рассказала, что ее коллега была смелой и веселой. По мнению звезды фильма «Век Адалин», Трахтенберг очень любила свою работу.
«Она гордилась тем, что является частью этого сообщества и индустрии, как бы больно ей не было иногда, она была беззаветно предана своим друзьям и храбра перед теми, кого любила», — написала звезда.
Лайвли добавила, что в последнее время редко виделась с коллегой, о чем сейчас сожалеет.
«Мир потерял Мишель, глубоко чувствительного и доброго человека. Пусть ее работу и ее огромное сердце помнят те, кому посчастливилось испытать на себе ее пламя», — заключила Блейк Лайвли.
Напомним, полиция обнаружила тело Мишель Трахтенберг в ее квартире в Нью-Йорке. По сообщениям западных СМИ, у актрисы были проблемы со здоровьем. Некоторые инсайдеры отметили, что незадолго до смерти она перенесла операцию по трансплантации печени.