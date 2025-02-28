Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Блейк Лайвли почтила память Мишель Трахтенберг: «Она была как электричество»

Актриса поделилась воспоминаниями о коллеге, с которой вместе снималась в сериале «Сплетница»
Блейк Лайвли и Мишель Трахтенберг в сериале «Сплетница»
Блейк Лайвли и Мишель Трахтенберг в сериале «Сплетница»

Блейк Лайвли отреагировала на смерть своей 39-летней коллеги Мишель Трахтенберг. Актриса в личном блоге опубликовала совместное фото с коллегой, сделанное на съемках сериала «Сплетница».

В многосерийном проекте Трахтенберг сыграла плохую девчонку Джорджину Спаркс, заклятого врага Серены ван дер Вудсен в исполнении Лайвли. На снимке запечатлен их первый день знакомства.

«Она была как электричество. Знаете, когда она входила в комнату, это было заметно по вибрации. Она делала все на 200 процентов», — отметила Лайвли.

Она также рассказала, что ее коллега была смелой и веселой. По мнению звезды фильма «Век Адалин», Трахтенберг очень любила свою работу.

«Она гордилась тем, что является частью этого сообщества и индустрии, как бы больно ей не было иногда, она была беззаветно предана своим друзьям и храбра перед теми, кого любила», — написала звезда.

Мишель Трахтенберг
Мишель ТрахтенбергИсточник: Rex / Fotodom.ru

Лайвли добавила, что в последнее время редко виделась с коллегой, о чем сейчас сожалеет.

«Мир потерял Мишель, глубоко чувствительного и доброго человека. Пусть ее работу и ее огромное сердце помнят те, кому посчастливилось испытать на себе ее пламя», — заключила Блейк Лайвли.

Напомним, полиция обнаружила тело Мишель Трахтенберг в ее квартире в Нью-Йорке. По сообщениям западных СМИ, у актрисы были проблемы со здоровьем. Некоторые инсайдеры отметили, что незадолго до смерти она перенесла операцию по трансплантации печени.