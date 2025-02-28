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57-летняя Николь Кидман вышла в свет в нежно-розовом пышном платье

Актриса посетила вечеринку журнала Time

Николь Кидман появилась на гала-вечере «Женщина года» журнала Time. Мероприятие накануне состоялось в отеле The West Hollywood Edition в Лос-Анджелесе.

Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Monica Schipper / Staff / Getty Images Entertainment / Getty Images North America

Для светского выхода 57-летняя актриса выбрала нежно-розовое платье Chloé, состоящее из топа-бюстье и многослойной пышной юбки. Наряд украсила кружевная вышивка. Кидман также надела туфли Christian Louboutin и дополнила образ длинными сережками от La Marquise Jewellery. Она завила волосы в легкие локоны и сделала нежный макияж.

В этот вечер звезда фильма «Плохая девочка» была удостоена награды в номинации «Человек года». Выйдя на сцену, она призналась, что специально не готовила речь, но поблагодарила всех присутствующих в зале женщин.

«Уважайте друг друга, создавайте друг для друга возможности, защищайте и поддерживайте», — пожелала Кидман.

На мероприятии также появились Оливия Манн, Джейн Сеймур и другие звезды.

Ранее Николь Кидман вышла в свет в костюме с мужского плеча.