Мать Свинки Пеппы беременна третьим поросенком

Премьера сериала «Свинка Пеппа» состоялась в мае 2004 года на телеканале Nick Jr. — и с тех пор вышло девять сезонов. В шоу рассказывается о жизни Свинки Пеппы, ее младшем брате Джордже и маме Свинки и отце Свине.