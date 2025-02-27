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Представитель Депардье назвал позором ситуацию с Союзом кинематографистов

Представитель Депардье заявил, что не рассказывал актеру о его долге в России
Жерар Депардье
Жерар ДепардьеИсточник: Legion-Media.ru

Представитель французского и российского актера Жерара Депардье Арно Фрилле прокомментировал ситуацию с неуплатой им взносов в Союз кинематографистов России. Его слова передает портал «Абзац».

По словам Фрилле, он считает ситуацию настолько нелепой, что даже не сообщал Депардье о его долге перед российской организацией.

«Жерар вступил туда по просьбе режиссера Клима Лаврентьева, любезно согласился ради престижа организации. А теперь Клим заявил, что Жерар задолжал за все эти годы. Я даже не осмеливаюсь сообщать Жерару, настолько нелепая и позорная ситуация», — заявил Арно.

Ранее стало известно, что актера Жерара Депардье, имеющего российское гражданство, могут исключить из Союза кинематографистов России из-за задолженности по взносам в размере 9,5 тысячи рублей.