Представитель Депардье назвал позором ситуацию с Союзом кинематографистов

«Жерар вступил туда по просьбе режиссера Клима Лаврентьева, любезно согласился ради престижа организации. А теперь Клим заявил, что Жерар задолжал за все эти годы. Я даже не осмеливаюсь сообщать Жерару, настолько нелепая и позорная ситуация», — заявил Арно.