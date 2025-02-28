Турецкий режиссер экранизирует самый просматриваемый выпуск «Пусть говорят»

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Турецкий режиссер Гекхан Ары начал экранизацию самого просматриваемого в 2013 году выпуска программы «Пусть говорят» под названием «Турецкий гамбит». Об этом сказал на пресс-конференции в ТАСС телеведущий Андрей Малахов.
Турецкий фильм «Одна надежда» основан на реальной истории турецкой женщины Гюльсюм, выхаживавшей российского мальчика, попавшего в автокатастрофу в Анталье. Этому событию были посвящены выпуски «Турецкий гамбит» в передаче «Пусть говорят».
«На первом месте как раз была программа, это история. 12 лет назад это была самая популярная программа недели», — сказал Малахов.
Леон Кемстач, исполняющий главную роль в фильме, поблагодарил создателей фильма за то, что ему предоставили шанс принять участие в проекте. По его словам, это не просто история, а большой пример того, каким должно быть отношение к людям.
«Я хочу сказать, что вы действительно великая, прекрасная женщина, очень тяжело сдержать эмоции, когда вы все это рассказываете», — обратился Кемстач к Гюльсюм Кабадайи.
Премьера кинокартины запланирована на осень 2025 года. Фильм переведут на 5 языков и представят в России, Турции, странах СНГ и Европы.
Экранизация выпусков «Пусть говорят»
«По каждому выпуску можно снимать либо кино, либо сериал, — сказал Малахов ТАСС. — Каждая программа, если ее развивать в качестве сценария, может быть реальной историей для фильма, и это на реальных событиях все основано».
Малахов также добавил, что «Турецкий гамбит» — не единственный выпуск программы, который экранизировали. В 2020 году на основе сюжета про пропавшего мальчика Влада Бахова, который ушел на день рождения и не вернулся, был снят сериал «Новенький».