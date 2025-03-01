Никита Ефремов рассказал, как справляется с синдромом отложенной жизни

Известный российский актер Никита Ефремов признался, что в последнем проекте увидел в своем герое знакомую черту — синдром отложенной жизни. На премьере фильма «Дорогая, я больше не перезвоню» артист рассказал Пятому каналу, как эта психологическая установка влияет на его собственное существование.
Ефремов отметил, что данная проблема широко распространена в современном обществе.
«Мы такие животные — люди, которые единственные фактически узнают, что они точно умрут. Как бы эта мысль ни казалась тяжелой, она может спровоцировать много хорошего», — заявил он.
Артист подчеркнул важность любопытства, исследования мира и готовности пробовать новое. Актер поделился, что сам сталкивается с моментами, когда откладывает важные дела на потом, и даже обращался к психологу, чтобы разобраться с этим состоянием.
Синдром отложенной жизни характеризуется ощущением, что настоящее — это лишь подготовительный этап перед «настоящей» жизнью, которая якобы должна начаться позже. Человек с такой установкой воспринимает текущие события как промежуточные и не считает их полноценной частью своей судьбы.