«Горе от ума» получит современную экранизацию с новым финалом

Создатели рассказали, что фильм станет не пересказом классического сюжета, а его интерпретацией. Сюжет будущей картины, пояснили они, выйдет за рамки оригинальной истории: вместо знаменитого финала с фразой «Карету мне! Карету! Вон из Москвы» зрителям представят продолжение. В нем создатели картины планируют раскрыть дальнейшую судьбу героев.