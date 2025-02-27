Зендая снялась в платке вместо топа для модного бренда

Голливудская актриса Зендая снялась в платке вместо топа для бренда Louis Vuitton. Фото опубликовано в соцсети.
28-летняя Зендая стала лицом рекламной кампании коллаборации Louis Vuitton и японского художника Такаси Мураками. Актриса позировала в розово-шоколадном платке с цветочным принтом, который повязала как топ. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость добавила к образу серые брюки с завышенной талией и нежно-розовую сумку с цветочной вышивкой. Стилист заплел актрисе косы, а визажист сделал макияж.
7 января стало известно, что Зендая помолвлена с актером Томом Холландом. По информации издания TMZ, помолвка прошла между католическим Рождеством и Новым годом.
9 января актриса продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.