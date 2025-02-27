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В США назвали возможную причину смерти актрисы Мишель Трахтенберг

NYP: организм актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень
Мишель Трахтенберг
Мишель ТрахтенбергИсточник: Rex / Fotodom.ru

Организм скончавшейся американской актрисы Мишель Трахтенберг мог отторгнуть пересаженную ей печень. Об этом сообщает американская газета New York Post, ссылаясь на источники.

«Актриса перенесла операцию по пересадке печени в прошлом году, однако ее организм мог отторгнуть орган», — говорится в публикации.

26 февраля стало известно, что звезда «Сплетницы» и «Евротура» умерла в возрасте 39 лет. Тело женщины нашла ее мать в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене. Полицейские не усматривает криминальный характер смерти. Точную причину должны установить судмедэксперты.

Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке. Свою первую официальную роль она получила в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов «Приключения Пита и Пита», где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг. В 2000 году получила роль Дон Саммерс в «Баффи — истребительница вампиров», которую играла до окончания сериала в 2003 году. Позже получила роль в комедии «Евротур», а затем сыграла в сериале «Сплетница».