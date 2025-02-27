Звезда «Сумерек» заступился за Селену Гомес после нападок из-за резкого похудения

«Этот жестокий мир полон ненависти. Вы никогда не сможете угодить всем, да и не должны этого делать. По моему опыту, это не делает нападки менее болезненными, но поможет сосредоточиться на том, что действительно важно… Не забывайте, насколько вы прекрасны внутри и снаружи», — написал Лотнер.