Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Сумерек» заступился за Селену Гомес после нападок из-за резкого похудения

Актер Тэйлор Лотнер защитил Селену Гомес после критики ее внешности
Селена Гомес
Селена ГомесИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер заступился за певицу и актрису Селену Гомес после того, как ее раскритиковали из-за резкого похудения. Артист высказался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Лотнер сделал репост поста, в котором обсуждали то, как сильно изменилась фигура Гомес за последний год. Интернет-пользователи обвиняли актрису в том, что она якобы похудела с помощью препарата «Оземпик». Были и те, кто считал, что певица сделала пластику.

«Этот жестокий мир полон ненависти. Вы никогда не сможете угодить всем, да и не должны этого делать. По моему опыту, это не делает нападки менее болезненными, но поможет сосредоточиться на том, что действительно важно… Не забывайте, насколько вы прекрасны внутри и снаружи», — написал Лотнер.

Актер также призвал поклонников быть добрее.

Знаменитость продемонстрировала изменившуюся фигуру на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая прошла 23 февраля в Голливуде. Певица появилась на красной дорожке в темно-синем макси-платье с разрезом и босоножках Jimmy Choo на каблуках в тон. Актриса также надела массивные серьги и несколько колец. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и красными губами, а стилисты уложили волосы.