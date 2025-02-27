Звезда «Сумерек» заступился за Селену Гомес после нападок из-за резкого похудения

Звезда «Сумерек» Тэйлор Лотнер заступился за певицу и актрису Селену Гомес после того, как ее раскритиковали из-за резкого похудения. Артист высказался в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Лотнер сделал репост поста, в котором обсуждали то, как сильно изменилась фигура Гомес за последний год. Интернет-пользователи обвиняли актрису в том, что она якобы похудела с помощью препарата «Оземпик». Были и те, кто считал, что певица сделала пластику.
«Этот жестокий мир полон ненависти. Вы никогда не сможете угодить всем, да и не должны этого делать. По моему опыту, это не делает нападки менее болезненными, но поможет сосредоточиться на том, что действительно важно… Не забывайте, насколько вы прекрасны внутри и снаружи», — написал Лотнер.
Актер также призвал поклонников быть добрее.
Знаменитость продемонстрировала изменившуюся фигуру на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США, которая прошла 23 февраля в Голливуде. Певица появилась на красной дорожке в темно-синем макси-платье с разрезом и босоножках Jimmy Choo на каблуках в тон. Актриса также надела массивные серьги и несколько колец. Визажисты сделали знаменитости макияж с черными стрелками и красными губами, а стилисты уложили волосы.
Ранее Селена Гомес раскрыла причину экстремального похудения.