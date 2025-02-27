Режиссер Фомин о последних съемках Добровольской: «Работала на все 100%»

«В тот момент я не подозревал. Хотя стоило догадаться, потому что она очень быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится. И она вот именно в этом фильме очень хочет сыграть. Я тогда как-то не сопоставил. И только потом понял», — поделился режиссер.