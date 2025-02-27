Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссер Фомин о последних съемках Добровольской: «Работала на все 100%»

Режиссер Фомин заявил, что актриса ни на что не жаловалась во время съемок
Евгения Добровольская
Евгения ДобровольскаяИсточник: Алексей Молчановский

Режиссер Александр Фомин признался в беседе с «Пятым каналом», что не знал о тяжелой болезни Евгении Добровольской на съемках фильма «Дорогая, я больше не перезвоню».

«Вы знаете, она хранила это в себе. И она работала на все 100%», — вспомнил кинематографист.

По словам Фомина, Добровольская ни на что не жаловалась во время съемок. Только после окончания проекта режиссер узнал о диагнозе артистки. Как отметил кинематографист, на съемках нельзя было сказать, что актриса больна, потому что она усердно работала.

«В тот момент я не подозревал. Хотя стоило догадаться, потому что она очень быстро согласилась на этот сценарий. Сказала, что он ей очень нравится. И она вот именно в этом фильме очень хочет сыграть. Я тогда как-то не сопоставил. И только потом понял», — поделился режиссер.

Роль в фильме «Дорогая, я больше не перезвоню» стала для Добровольской последней.

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил, что не стало народной артистки России Евгении Добровольской. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью — раком желудка.