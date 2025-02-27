Звезда сериала «Ранняя пташка» Джан Яман приедет в Россию

Турецкий актер получил премию «Золотая бабочка» в категории «Лучшая мужская роль» в 2018 году, а спустя год журнал GQ назвал его мужчиной года. Яман также был участником турецкого шоу «Голос», а в 2022-м стал официальным лицом компании Mercedes Benz.