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66-летняя Шэрон Стоун пришла на показ в кардигане с глубоким декольте

Актриса вышла на публику в откровенном наряде

Голливудская актриса Шэрон Стоун появилась на публике в кардигане с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Шэрон Стоун
Шэрон СтоунИсточник: Legion-Media.ru

66-летняя знаменитость стала гостьей показа Antonio Marras, который прошел 26 февраля в рамках Недели моды в Милане. Актриса выбрала для закрытого мероприятия черно-бежевый кардиган с глубоким декольте и бахромой и макси-юбку в том же стиле. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кожаную сумку и туфли на каблуках. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с красной помадой.

Звезда в 2001 году перенесла инсульт, и врачам с трудом удалось ее спасти. Актриса рассказывала, что мало кто верил в ее восстановление после сложной операции. Также с детства звезда «Основного инстинкта» страдает от сахарного диабета и находится на инсулинотерапии. Однако, по словам артистки, проблемы со здоровьем никогда не останавливали ее от занятий спортом. Сейчас Шэрон активно практикует пилатес и йогу, а еще внимательно следит за питанием и не употребляет алкоголь.

Стоун также занимается воспитанием троих приемных сыновей: Роэна, Лэрда и Куинна.