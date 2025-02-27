Двухкратный лауреат премии «Оскар» Джин Хэкмен и его супруга найдены мертвыми

Накануне New York Post писал, что американская актриса, звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. По данным полицейских, ее нашла мать около восьми утра в среду в One Columbus Place — 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене.