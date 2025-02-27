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Эмир Кустурица указал на способность Юры Борисова сыграть любую роль

Сербский режиссер считает, что российский актер может получить «Оскар»
Юра Борисов
Юра БорисовИсточник: Legion-Media.ru

Сербский режиссер Эмир Кустурица в беседе с «Известиям» оценил талант российского актера Юры Борисова и указал на его способность получить премию «Оскар».

«Я думаю, что Юрий Борисов может играть кошку, собаку, может играть все. На мой взгляд, он актер, как были самые лучшие актеры в мире, которым не надо работать, ничего, только сидеть и внимание на нем», — подчеркнул Кустурица.

По его мнению, также Борисов может получить «Оскар». Однако, как отметил Кустурица, данная премия является не самой важной в жизни человека, работающего в сфере кино.

«И это хорошо, если Юра получит, я думаю, что это возможно. Но для меня это не самый важный момент в жизни человека, который работает в кинематографе», — добавил он.

23 января стало известно, что Борисова выдвинули на «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за фильм «Анора».