Эмир Кустурица объяснил, почему больше не следит за премией «Оскар»

По мнению звезды, сейчас люди делают из фильма религию и дают статус культового, если в картине снимаются отличные актеры. Он назвал Голливуд сектой, где «смешиваются христианство и иудаизм». Как считает режиссер, голливудские фильмы перестали быть остросоциальными.