Кейт Бекинсейл попросила молиться за ее мать, борющуюся с четвертой стадией рака

«Я не собиралась возвращаться в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), но все, у кого есть лишняя молитва или магия или чудо или солнечный луч, пожалуйста, отправьте это моей маме, моей самой необыкновенной, сильной, щедрой, скромной, любящей, уникальной, незаменимой. Спаси, Господи, сохрани ее в безопасности этой ночью, защити от всех ее страхов, пусть ангелы охраняют ее, пока она спит до утра. Аминь», — написала артистка.