58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в откровенном купальнике

В октябре прошлого года знаменитость появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards 2024, которая прошла в Нью-Йорке. Для светского мероприятия Сальма Хайек предпочла красное платье-бюстье, к которому добавила серьги и массивное кольцо. Стилисты уложили волосы актрисы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами.