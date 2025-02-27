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58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в откровенном купальнике

Актриса выложила фото в купальнике в соцсети
58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике с вырезами
58-летняя Сальма Хайек показала фигуру в купальнике с вырезамиИсточник: www_gazeta_ru

Голливудская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя звезда предстала перед камерой в леопардовом слитном купальнике с вырезами по бокам и декольте. Актриса лежала с распущенными волосами на песке на берегу моря.

В октябре прошлого года знаменитость появилась на церемонии вручения премии WSJ. Magazine Innovators Awards 2024, которая прошла в Нью-Йорке. Для светского мероприятия Сальма Хайек предпочла красное платье-бюстье, к которому добавила серьги и массивное кольцо. Стилисты уложили волосы актрисы в локоны, а визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и розовыми губами.

В декабре артистка выложила в личный блог фото, где позировала в черном корсете с глубоким декольте. Волосы ей уложили мягкими прядями и сделали вечерний макияж. Однако поклонники не оценили фотографии голливудской актрисы. Интернет-пользователи заподозрили знаменитость в пластике или похудении с помощью препарата «Оземпик».